Austria-Fans: „Der lethargischste Auftritt in dieser Saison“

Die Wiener Austria verlor das Meisterschaftsspiel gegen den firschgebackenen Meister RB Salzburg mit 0:5 und konnte die Partie somit nicht so knapp wie das Hinspiel gestalten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Braveheart-FAK: „Tja, wenn du nach zwei Minuten gegen topmotivierte Bullen, die gern ihren Meistertitel feiern wollen hinten bist, dann gehts genauso aus.“

Hurricane: „Bitter, aber die grausame Realität. Wir mit einem schwachen Tag und RBS möchte unbedingt den Titel. Da treffen dann finanzielle Welte aufeinander. Dann kann so etwas zustandekommen. Muss man sacken lassen und dann am Mittwoch mit voller Motivation irgendwie den WAC schlagen. Das gute ist, dass RBS bis auf ein paar Leute keinen mehr interessiert und für pure Langeweile sorgt wie die Bayern in Deutschland. Schade halt nur wie weit die allen enteilt sind.“

vamp_ire: „Aufstehen, Krone richten und weitergehen.“

maxglan: „Salzburg heute gut, wir schwach. Den Weltuntergang, den manche hier herbeireden, seh ich dennoch nicht. Wir waren lange ungeschlagen und haben dann auswärts gegen den 2. und zweimal gegen den 1. verloren. Von Platz 3 bis 6 ist alles drin und wir haben es in der eigenen Hand. Könnte weit schlimmer sein.“

kingpacco: „Wenn du schon nach zwei Minuten hinten bist, und dann auch noch so dumm bist aufzumachen, dann kommt so ein Ergebnis raus. Sicherlich auch in der Höhe verdient…“

Lokus2: „Also gegen Salzburg kann man ja verlieren. Aber bitte nicht so. Das war der lethargischste Auftritt der Austria in dieser Saison. Mit Balli rumschupfen und Pass-Schärfen, die nicht mal Schülerliganiveau hatten, gehst in Salzburg unter. Zum Glück haben die Mozartstädter eh Tempo rausgenommen und Pentz mehrere gute Paraden, sonst wär`s ganz, ganz bitte geworden. Beide Elfer muss man mir noch erklären, beim ersten spielt Martins den Ball, beim zweiten ist der Salzburger ohne Chance auf irgendeinen Ball und stellt sich selbst in den Laufweg vom Verteidiger. Da es Blitzbremsungen und Menschenauflösung nur in SciFi-Filmen gibt fehlt mir die Idee, warum das Elfer sein sollte. Wenn alle solche Situationen Elfer bedeuten, haben wir in einer Saison 250 Elfer mehr in der gesamten Liga. Aber an dem soll`s nicht gelegen sein, die Bullen hätten auch ohne die Elfer die Tore 4 und 5 locker gemacht, in Summe war unser Auftritt einfach um etliche Klassen zu wenig und man muss die Klasse der Salzburger, wenn sie halt richtig Biss haben und wollen, neidlos anerkennen. Spiel hart und fair analysieren, aber die notwendigen Punkten haben wir eh nicht gegen Salzburg, sondern gegen die andern und somit direkten Konkurrenten zu machen.“

tifoso vero: „Das Spiel selbst ist schnell kommentiert. Wir waren klar die unterlegene Mannschaft und hatten das Pech, uns ganz schnell (fast) zwei Eigentore zu machen. Da war der Kaas schon gegessen. Der Unterschied, vor allem mit einem Mann weniger, war einfach zu groß. Das Spiel gilt es jetzt sehr schnell abzuhaken und gegen den WAC sich mental und taktisch gut einzustellen.“

violet heat: „Eine Packung, das tut weh. War klar, dass wir dort nur was bei günstigem Spielverlauf holen plus einer Höchstleistung aller Akteure. Haben leider das Gegenteil gesehen. Die Mannschaft muss jetzt Charakter zeigen und in Kärnten zwei Mal gewinnen. Und WIR müssen für eine volle Hütte beim Derby in Violett sorgen- und zwar schnellstens. Jetzt erst recht!“

MVP2021: „War leider die schwächste Leistung seit August/September – Gegen Salzburg verliert aber jede Mannschaft (mit Ausnahme von Sturm) schnell mal mit drei bis fünf Toren Unterschied wenn der Plan nicht aufgeht. Was mich viel mehr stört sind die unkonzentrierte/fahrige Anfangsphase wo man sich in den ersten 30 Minuten gleich mal drei (vermeidbare?) Gegentore einfängt und die zweifelhafte Gelb-Rote von Martins der uns gegen den WAC fehlen wird.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans zur 0:5-Niederlage gegen RB Salzburg.

