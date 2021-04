Austria-Fans: „Die Mannschaft hat großen Charakter bewiesen!“

Die Wiener Austria gewann ein insgesamt spielerisch schwaches Spiel auswärts beim SKN St. Pölten dank einer starken kämpferischen Leistung mit 2:1 – eine willkommene...

Die Wiener Austria gewann ein insgesamt spielerisch schwaches Spiel auswärts beim SKN St. Pölten dank einer starken kämpferischen Leistung mit 2:1 – eine willkommene Abwechslung zu den zahlreichen News rund um die Lizenz der Veilchen. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans zum Auswärtssieg im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Hurricane: „So ein wichtiger Sieg heute bei der Unruhe und unsicheren Zukunft derzeit. Auf Abstiegskampf kann ich nämlich wie alle Veilchen gerne verzichten. Djuricin hat mir heute sehr gut gefallen im Gegensatz zu Ouschan. Unglaublich was der gepfiffen hat auf beiden Seiten. Sarkaria auch mit einer guten Leistung aber es haben sich alle sehr brav reingehaut.“

veilchen27: „Stöger sagte vor dem Spiel auf Sky, dass es ihm großen Respekt abringt, wie die Mannschaft in der Woche trotz all der Unruhe trainiert hat. 2 Stunden später weiß ich, was er meint. Diese Mannschaft hat heute Charakter gezeigt, für Austria Wien gekämpft und einen verdienten, vor allem aber für die Tabelle verdammt wichtigen 3er geholt. Respekt! Und Danke – das tut so gut nach dieser violetten Horrrowoche!“

Groovee: „Ich glaub so mitgezittert hab ich schon lange nimmer… alle haben gekämpft. Verdient gewonnen…“

veilchen27: „Und so blöd das klingt und wohl keiner hören will, aber: Das war heute auch unser Klassenerhalt. Mit der Leistung und dem Ergebnis ist klar, dass unser Blick Richtung „Kampf um Europa“ gehen darf und nicht Richtung „Kampf um Klassenerhalt“ gehen muss, wie ich bei der Unruhe, den vielen Corona-Ausfällen, etc. befürchtet habe. Bravo Mannschaft, auf euch ist Verlass!“

fis: „Die Mannschaft kämpft und will. Absteigen sollten wir nicht, vielleicht geht sogar Spiel um den Europacup. Djuricin geiler Transfer bisher, der wird immer besser.“

veilchen27: „Ich habe Stöger noch selten so emotional gesehen – einerseits so niedergeschlagen wie vor dem Spiel, andererseits so nervös wie während des Spiels. Zwar war seine Kritik am Schiedsrichter nachvollziehbar, aber Stöger bleibt da normalerweise trotzdem sehr gelassen. Das sagt schon auch sehr viel.“

GoodOldFan: „Schönes Gefühl, wenn man mal abgelenkt wird von der ganzen Scheiße, die rund herum um uns abläuft.“

QPRangers: „Sehr wichtiger Sieg nach dieser irren Woche. Stöger ein Hit an der Seite…sehr gut gefallen haben mir Demaku und Martel, Poulsen und Djuricin (!). Fitz leider sehr schwach… ich hoffe der Bursche kommt wieder in Form. Sarkaria hat mir gar nicht gefallen, in der zweiten Halbzeit, als St. Pölten aufgemacht hat, war er dann besser. Die Mannschaft hat vorgelegt, mögen die „Freunde der Austria“ nachlegen und Herr Kraetschmer das Weite suchen.“

hope and glory: „Erste Halbzeit wir besser. In der zweiten Halbzeit ist St. Pölten besser aus der Kabine gekommen. Dann wir auch wieder besser gewesen. Beim 11er Glück, aber es war das „Glück des Tüchtigen“! Sieg verdient und brav erkämpft. Jetzt nachsetzen. Muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen! Sie haben heute Charakter bewiesen!“

tifoso vero: „Wie schon oben erwähnt, die Mannschaft hat Charakter gezeigt, hat sich reingehauen und damit einige technischen Schwächen ausgeglichen. Der Sieg war verdient, da wir auch gegen den Schiri spielen mussten. Wenn man heute Sarkaria gesehen hat, dann muss man eigentlich weinen um diesen Spieler. Aber leider wollte er nicht mehr verlängern. Er war heute, zusammen mit Djuricin, das Highlight in der Mannschaft, wobei man aber anmerken muss, dass alle alles gegeben haben. Schließlich war es eine so genannte Rumpfelf. Ich muss gestehen, dass ich bis zum Schlusspfiff gezittert habe. Das Abstiegsgespenst ist damit erledigt. Jetzt kann man mit einer hoffentlich bald kompletten Mannschaft nach vorne, das heißt, Richtung Playoff schauen. Danke Veilchen, wenigsten im sportlichen Bereich gab es einen Sieg. Jetzt hoffe ich auf das gleiche im wirtschaftlichen/strukturellen Bereich.“

DrSaurer: „Es ist komisch, aber somit gezittert habe ich schon sehr lange nicht mehr bei einem Spiel. Eine Niederlage wäre heute eine Katastrophe gewesen. Aber die Mannschaft hat heute echt Charakter gezeigt, hat mir wirklich gefallen. Diesen Sieg wollte man unbedingt haben und hat ihn sich auch verdient.“

Groovee: „Ganz ehrlich…wenn wir die Lizenz bekommen und endlich gewisse Personen los werden, gerne auch einige Spieler, dann könnt ich auch damit Leben wenn man ein paar Saisonen eine Mannschaft sieht die SO im unteren Playoff kämpft wie heute. Endlich wieder Emotionen. Wenn man sich finanziell erholen kann ist das voll ok.“

Austrianer1969: „Wenn man gesehen hat wie sich manche Spieler heute aufgeopfert haben und mit welcher Emotion Stöger dabei war, dann weiß man, warum man aktuell alles tut damit es weiter geht. Besonders hervorzuheben heute Demaku, Martel, Djuricin, der sich echt für die Zukunft beworben hat, und Poulsen, der endlich in Tritt kommt. Es freut mich auch, dass heute Sarkaria trotz Transfer viel gelaufen ist und auch bis zum Schluss gefightet hat. So kann es weitergehen.“

Gizmo: „Schau an, tolle Leistung, Kampfkraft, Moral (sowohl am Platz als auch an der Linie). So kann’s weitergehen. Warum erst jetzt?“

fearer: „Jawohl! Leistung heute sehr in Ordnung – brav gekämpft. Freut mich sehr, dass die Mannschaft am Platz eine Antwort gegeben hat. Vielleicht war es für ein paar auch gar nicht so eine bedrückende Stimmung, weil es einmal nicht um sie gegangen ist. Eine Niederlage heute, wäre wohl weniger als sonst an der Mannschaft festgemacht worden, sondern viel mehr an den Nebengeräuschen.“

loeni9: „Ich bin stolz auf die Mannschaft! In unserer aktuellen Situation war das eine Glanzleistung!“

Austria_WAC: „Kein einziger negativer Beitrag über die Mannschaft (oder auch Einzelspieler) bisher, obwohl wir meiner Meinung nach solche Spiele heuer immer wieder abgeliefert haben. In der Not (und Demut) ist dann doch die sportliche Komponente ein Anker für die gebeutelten Anhänger. Soll jetzt nicht negativ rüberkommen, mich freut diese positive Einstellung zum Team.“

