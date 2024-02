Austria-Fans: „Die Serie startet gegen Hartberg“

Die Wiener Austria trifft nach der Cup-Niederlage gegen den SK Sturm Graz heute in der Meisterschaft erneut auf eine steirische Mannschaft. Der TSV Hartberg...

Die Wiener Austria trifft nach der Cup-Niederlage gegen den SK Sturm Graz heute in der Meisterschaft erneut auf eine steirische Mannschaft. Der TSV Hartberg ist zu Gast bei den Veilchen, die mit Frans Krätzig einen interessanten jungen Spieler vom FC Bayern München ausgeliehen haben, der sowohl auf der linken Abwehrseite, als auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, wo wahrscheinlich mehr Handlungsbedarf gegeben ist. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans der Wiener Austria vor dem Spiel gegen Hartberg erwarten.

QPRangers: „Auf geht´s gegen die Hartberger. Mit zwei Tagen Abstand kann man schon sagen, dass ein 0:2 in Graz sicherlich keine Blamage ist. Sturm hat schon eine starke Mannschaft, damit müssen wir uns die nächsten Jahre einfach abfinden. Wird schon was drinnen sein, aber am Freitag war der Spielverlauf deutlich gegen uns. Unsere Schwäche in der Offensive ist eklatant. Das muss gegen Hartberg besser werden.“

valentin1911: „Im letzten Frühjahr haben wir vier Siege aus sechs Spielen geholt. Niederlagen gab es gegen Sturm und Lustenau. Siege gegen Hartberg, Rapid, Ried und Klagenfurt. Jetzt gilt es, vier Siege aus fünf Spielen zu holen. Warum nicht?“

violalaola: „Wir sind seit fünf Heimspielen in Serie in der Bundesliga ohne Gegentor. Das schaffen wir auch gegen Hartberg. Vorne wird unseren Jungs hoffentlich das eine oder andere Tor gelingen und wir gewinnen das ganze locker mit 3:0. Ich freue mich auf ein Heimspiel mit den besten Fans der Welt.“

valentin1911: „Bin sehr gespannt, ob Frans schon am Samstag spielt. Und wo. Als linker Außenverteidiger würde es für mich nicht wirklich Sinn ergeben. Ja, er kann das spielen, aber Polster und Guenouche müssen ausreichen und Spielzeit bekommen, damit sie im Sommer eventuell Einnahmen bringen können. Kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Krätzig primär für die linke Seite geholt wurde. Und die Idee von Polster als Linksaußen kann man sich glaube ich sowieso abschminken. Fitz, Fischer, Muki dürften vom Profil alle besser zu der Rolle passen. Denke ja, dass er als zentraler Mittelfeldspieler eingeplant ist. Potzmann ist aber relativ sicher gesetzt. Und dann geht Fischer auf die Bank? Wäre schon ein ordentliches Statement. Oder wieder statt Fitz auf den Flügel? Gerade gegen Hartberg denke ich schon, dass Fitz starten wird.“

schickimicki: „Hoffentlich kann sich Krätzig gleich etablieren. Eingewöhnungsphase gibt’s für ihn jedenfalls keine. Mit unserem Restprogramm bis zur Teilung darf es eigentlich keine Diskussion geben ob man den Weg ins obere Playoff schafft. Von der Auslosung her kann man sich schon fast die volle Punktezahl erwarten. Die Serie startet gegen Hartberg.“

Viereee: „Anhand der Eindrücke in den Videos würde ich davon ausgehen, dass Krätzig sofort die Qualität hebt. Eine Mischung aus Braunöder und Fitz, mit der notwendigen Dynamik. Würde mich überraschen, wenn er nicht gleich spielt.“

frastei: „Ohne Sieg würde ein trauriges Frühjahr starten – glaube an unsere Burschen und tippe auf einen harterkämpften 2:0-Sieg – wer die Tore schießt ist eigentlich egal.“

hope and glory: „Will man in das obere Playoff, ist das ein absoluter Pflichtsieg! Ich denke, wir gewinnen. Wird ein sehr hart erkämpfter Heimsieg.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans vor dem Spiel gegen den TSV Hartberg.