Die Winter-Transferzeit 2024 ist nun auch in Österreich beendet. Wir liefern euch die letzten Updates zu einer insgesamt eher unspektakulären Übertrittszeit – wieder in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist nun auch in Österreich beendet. Wir liefern euch die letzten Updates zu einer insgesamt eher unspektakulären Übertrittszeit – wieder in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Jerome Boateng

IV, 35, GER | vereinslos – > US Salernitana

Der Ersatzmann für den zu Salzburg abgewanderten Flavius Daniliuc heißt Jerome Boateng. Der gebürtige Berliner, der zuletzt negative Schlagzeilen wegen häuslicher Gewalt machte und so Probleme hatte, einen neuen Arbeitgeber zu finden, unterschrieb für den Rest der Saison bei der US Salernitana. Boateng war zuletzt ein halbes Jahr vereinslos, nachdem er zwei Jahre in Lyon spielte. Der Weltmeister von 2014 war vor einem Jahr sogar als möglicher Neuzugang in Altach im Gespräch. Später war er auch wieder als möglicher Ergänzungsspieler bei den Bayern in den Schlagzeilen, wogegen sich allerdings die Fans der Münchner vehement wehrten.

Robert Beric

ST, 32, SLO | Tianjin Jinmen Tiger – > Changchun Yatai

Seit mittlerweile zwei Jahren spielt der einstige Sturm- und Rapid-Angreifer Robert Beric in China. Bisher stand er nur für Tianjin Jinmen Tiger unter Vertrag, für das er in 56 Spielen 14 Tore und fünf Assists erzielte. Nun wechselt der mittlerweile 32-jährige Slowene innerhalb Chinas zu Changchun Yatai, das in der vergangenen Saison Neunter in der chinesischen Sechzehnerliga wurde. Bis heute gilt Beric als Rekordtransfer des SK Rapid, nachdem er im Sommer 2015 um 7,5 Millionen Euro zur AS Saint-Étienne wechselte. Für die Hütteldorfer hatte der 25-fache slowenische Nationalspieler 33 Tore in 49 Spielen erzielt – zuvor gelangen ihm für den SK Sturm Graz zwölf Tore in 42 Spielen.

Max Besuschkow

ZM, 26, GER | Hannover 96 – > SK Austria Klagenfurt

Nach dem Verkauf von Turgay Gemicibasi verstärkt der SK Austria Klagenfurt sein Mittelfeldzentrum mit Max Besuschkow von Hannover 96. Der Russland-Deutsche spielte zuletzt 1 ½ Jahre für die Hannoveraner und bestritt die meisten Spiele seiner Karriere für den Jahn Regensburg. In der laufenden Saison kam Besuschkow für Hannover nur auf zwei Pflichtspieleinsätze und fiel aufgrund von Fersenproblemen monatelang aus. Da er bei Hannover kaum eine Chance hatte, schnell wieder ins Team zu finden, waren die Niedersachsen für eine Leihe bereit, was Klagenfurt nach dem Gemicibasi-Abgang prompt ausnutzte. Zuletzt war Besuschkow auch als möglicher, leihweiser Neuzugang bei seinem Ex-Klub Regensburg, Hansa Rostock und dem Klub von Ercan Kara, Samsunspor, im Gespräch.

Pascal Juan Estrada

IV, 21, AUT | Olimpija Ljubljana – > SC Rheindorf Altach

Für den kommenden Sommer war der Transfer des U21-Teamspielers Pascal Juan Estrada nach Altach bereits beschlossene Sache. Nun wurde der Wechsel allerdings vorgezogen und Estrada schließt sich sofort den Vorarlbergern an, bei denen er einen Vertrag bis Sommer 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieb. Für den slowenischen Meister Olimpija Ljubljana bestritt Estrada in der laufenden Saison nur eine Partie und er hätte wohl auch im Frühjahr kaum Chancen auf Einsätze bekommen, weshalb sich die Klubs auf einen sofortigen Wechsel verständigten. Der gebürtige Linzer spielte in jungen Jahren im Nachwuchs der Wolverhampton Wanderers und gilt als kompromissloser Innenverteidiger.