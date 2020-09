Austria-Fans: „Ein Erfolgserlebnis wäre enorm wichtig“

Die Wiener Austria trifft nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen den LASK heute auf den Aufsteiger aus Ried. Was erwarten sich die Fans von ihrer Mannschaft?...

Die Wiener Austria trifft nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen den LASK heute auf den Aufsteiger aus Ried. Was erwarten sich die Fans von ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hope and glory: „Hoffe unsere Jungs fangen so an wie sie in Linz in Halbzeit 2 gespielt haben und sind im Abschluss effektiver. Dann sind wir meiner Meinung nach von Ried nur schwer zu schlagen. Ein Erfolgserlebnis wäre jetzt ganz wichtig für unsere Burschen. Ich würde Ried nicht unterschätzen. Wir brauchen eine Leistung wie in Linz inklusive besserer Chancenauswertung um zu siegen. Ich denke, wir schaffen das.“

freak1894: „Sonntag müssen drei Punkte her! Im Rieder-Channel denken viele, dass sie einen Punkt von uns mitnehmen können. Hoffentlich belehren wir sie Sonntag eines Besseren. Wenn man in die nähere Zukunft schaut sollten wir in den nächsten drei Runden, vor und nach dem Salzburg Spiel, jeweils voll Punkten um nicht schon wieder am Beginn abzureißen. Die letzten drei Spiele sind Derby, Sturm, WAC.“

vamp_ire: „Dass ein Aufsteiger zu Beginn der Saison schwer zu biegen ist, ist auch nicht gerade eine neue Erkenntnis.“

Groovee: „Ich kanns noch gar nicht realisieren, dass ich wieder mal ein Spiel Live im Stadion sehen werde. Irgendwie surreal. Sieg wäre recht leiwand. Wird sehr chillig, richtig nostalgisch, wie früher vor 3000 Leuten. Da sind wir halt noch auf der West in der Wiesn gestanden.“

Papa_Breitfuss: „Aus den nächsten 3 Spielen 9 Punkte holen (was nicht unrealistisch ist) und schauen was die Konkurrenz macht.“

schlogmike: “Ist schon ein komisches Gefühl. Zuhause über die ganzen Corona-Party-Deppen schimpfen und dann mit Vorfreude (und doch mit einer gewissen Unsicherheit) nach Corona-City einzureisen. Aber ich will einfach meine Austria wieder siegen sehen! Und da sind die insgesamt fast drei Stunden Reisezeit das geringste Übel. 3 Punkte eingeplant, 4:2…“

hope and glory: „Erwarte mir heute einen dominanten und offensiven Auftritt gegen einen unangenehmen Aufsteiger. Wenn wir es schaffen die Konter der Rieder zu entschärfen, werden wir gewinnen. Bin guter Dinge. Feuerts die Jungs brav an!“

forzaviola84: „Wenn wir heute verlieren sind wir Letzter, alles wird hinterfragt und wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Ezio: „Auch wenn wir erst am Beginn der neuen Saison stehen ist dies wohl ein Pflichtsieg! Einerseits sind die Ergebnisse der gestrigen Spiele top, andererseits sollte man drei Punkte einfahren um nicht schon zu Beginn der Saison hinterher zu hinken. Erwarte mir 100% Kampf und ein Offensiv-Spektakel.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen der Wiener Austria und der SV Ried.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!