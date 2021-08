Austria-Fans: „Es ist Zeit für die ersten drei Punkte!“

Die Austria braucht im heutigen Heimspiel gegen Austria Klagenfurt dringend die ersten drei Punkte in der Liga. Wir haben die Erwartungen der Austria-Fans im...

Die Austria braucht im heutigen Heimspiel gegen Austria Klagenfurt dringend die ersten drei Punkte in der Liga. Wir haben die Erwartungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

frastei: „Habe keine Angst, dass wir das Veilchenduell nicht gewinnen. Es wird ein sicherer 3:1-Sieg. Selbstvertrauen genau zum richtigen Zeitpunkt für die folgenden Aufgaben!“

hope and glory: „Mit Mut zur Offensive gleich von Beginn an zeigen wer der Herr im Haus ist und als Sieger vom Platz gehen wird. Ich bin guter Dinge, dass es mit dem ersten Sieg klappt.“

pramm1ff: „Würde lieber den zuletzt sehr starken Fitz sehen, als den oft untertauchenden Fischer. Insbesondere in einer Partie in der wir aufspielen wollen/sollen. Pichler würde ich links einsetzen, einfach weil er mir rechts nicht gut gefällt als inverser Flügel. Ohio hatte gute Aktionen auf beiden Seiten und bewegt sich viel. Den würde ich mal eher nominell nach rechts stellen. Je nach Situation kann er mit Djuricin auch tauschen, der ja schon mal auf rechts gerückt ist.“

veilchen27: „Mit Blick auf die Ausbeute der vergangenen Runden und das Programm der nächsten Runden stehen wir schon unter Druck und sollten gewinnen. Die letzten Wochen, besonders das wohl gut vergleichbare WSG-Spiel, geben dafür auch Zuversicht. Mal sehen, was sich personell noch bis zum Wochenende tut. Antovski sollte endlich spielberechtigt sein, aber wird wohl kaum spielen. Hammond ist sicherlich noch nicht spielberechtigt. Martins könnte wieder fit werden. Und vielleicht tut sich am Transfermarkt auch noch etwas. Wir haben in 3 Runden 3 Formationen gespielt: 4-1-4-1 in Ried, 4-2-3-1 gegen WSG und 5-3-2 in Salzburg. Gegen Klagenfurt würde ich wieder zum 4-2-3-1 zurückkehren. Der Großteil der Mannschaft stellt sich für mich von selbst auf, mit kleinen Fragezeichen in der rechten Verteidigung (Martins wieder fit? Falls ja, spielt er?) und Innenverteidigung (Handl für mich in Salzburg stärker als Schoissengeyr). Gesetzt sind wohl die zuletzt starken Fitz und Djuricin, ebenso wie Fischer und hoffentlich auch Martel/Demaku. Somit bleibt nur mehr eine freie Position in der Offensive, um die sich wohl Jukic und Pichler duellieren, zumal Ohio noch nicht die nötige Start11-Fitness haben dürfte.“

maxglan: „Das will natürlich keiner hören, aber ein Dreier ist hier schon absolute Pflicht. Sollte das nicht gelingen, stecken wir im Keller fest und die kommenden Spiele werden nicht einfacher. Also volle Konzentration und einfach gewinnen, das Wie betreffend stellt sowieso keiner mehr irgendwelche Ansprüche.“

violet heat: „Mit Ohio in der Startelf oder als Brecher in Minute 62? Der Bursche hat Anlagen, die ihn zu einem Publikumsliebling machen können. Richtig eingesetzte „Raketen“ haben immer schon das violette Herz erfreut: Köglberger, wer sich noch erinnert, Ogris, Schachner, Larry und einige mehr. Ohio kann auch 1:1 erfolgreich sein, meine ich gesehen zu haben, aber morgen wissen wir da alle bissl mehr. Taktisch könnte eine Einwechslung bei hohen Temperaturen Sinn machen. Aber es gibt so oder so mit ihm einen Spieler, auf den man sich wieder freuen kann. Trifft er morgen vor der Ost, gibt’s einen Torjubel, den man weit hören wird.“

bigben79: „Habe heute morgen beim Training vorbeigeschaut – Spaß, Stimmung top, großer Einsatz der Spieler, Fokus am ganzen Platz und sehenswerte Abschlüsse und Treffer (markante Steigerung zu früheren Trainings erkennbar) bzw. tolle Paraden von Pentz & Co! Training machte Lust auf das Spiel morgen!“

maxglan: „Natürlich sind wir Favorit, wir haben den besseren Kader. Aber gerade wir Wiener Austrianer sollten wissen, dass wir uns erst unlängst gegen Isländer, die sicher nicht über die Klagenfurter zu stellen sind, angeschüttet haben. Von einem Kantersieg bis zu einer Niederlage ist für uns alles drin.“

