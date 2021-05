Austria-Fans: „Gegen Hartberg wird es ein absolut offenes Spiel“

Nach der Niederlage gegen die SV Ried muss die Wiener Austria im Playoff-Spiel gegen den TSV Hartberg auswärts antreten. Wir wollen uns ansehen was...

Nach der Niederlage gegen die SV Ried muss die Wiener Austria im Playoff-Spiel gegen den TSV Hartberg auswärts antreten. Wir wollen uns ansehen was die Fans vor diesem wichtigen Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

frastei: „Wenn man es schafft, die Leistung der ersten 60 Minuten des Spiels gegen Ried auf dem Platz zu bringen, und zwar über 90 Minuten, dann mache ich mir keine Sorgen. Tippe auf einen 2:0-Auswärtssieg und freue mich schon auf ein Heimspiel unserer Veilchen gegen den WAC.“

the dude: „Bringt Stöger dort wieder Fitz und Sarkaria von Beginn an, kann man es eh vergessen. Beide am besten gar nicht einsetzen und es mit Wimmer und Jukic versuchen. Grünwald gehört meiner Meinung nach unbedingt von Beginn an rein.“

forzaviola84: „Wird niemals gewonnen.“

pramm1ff: „Ich würde versuchen das Schicksal der EC-Teilnahme in die Hände jener Spieler zu legen, die auch kommende Saison noch am ehesten bei uns sind und im August schon EC-Duelle führen müssen. Etwaige Verstärkungen sind ja kaum planbar derzeit.“

Der Spielmacher: „Ich versuche mal etwas Positives zu finden: Ich kann mich seit Jahren an keine zwei hintereinander gut gespielten Partien erinnern und glaube deswegen, dass wir gegen Hartberg aufsteigen werden. Sogar als bessere Mannschaft. Quasi als Zeichen der besseren Charaktere in der Mannschaft. Was vermutlich nichts nützen wird, da das darauffolgende Spiel in peinlicher Weise hoch verloren wird, weil wir uns überschätzen, was wiederum das sehr gute Rückspiel nicht mehr toppen kann.“

maxglan: „Das haben wir in den letzten Jahren so oft erleben müssen. Ein Spiel gut, es gibt Lob, unsere Spieler glauben anscheinend sie sind Superstars und im nächsten Spiel folgt die große Enttäuschung, weil ein Gegner gegen uns fightet und alles gibt. Dagegen kommen wir in unserer Überheblichkeit nicht an und schon wird verloren. Irgendwann dann muss man wieder eine Reaktion zeigen und plötzlich gehts wieder. Bis dann halt wieder die Arroganz durchkommt und wir verlieren – ein ewiger Kreislauf. Mag sein, dass ich und viele andere Austrianer mit ihm jetzt zu hart ins Gericht gehen, aber diese oben beschriebene Mentalität verkörpert im aktuellen Kader niemand so sehr wie Fitz. Von den Anlagen her top, doch es scheitert am Biss und an der Selbstüberschätzung. Ich weiß nicht, wo das herkommt und wann das alles begonnen hat, aber dieses „Mentalitätsproblem“ ist eines unserer größten und es zieht sich schon über Jahre hinweg, in denen die unterschiedlichsten Trainer und Spieler am Werk waren. Das kann doch nur was mit der allgemeinen Stimmung in Verein zu tun haben.“

FAKforever1911: „Hartberg wird das gewinnen, Schopp wird in Hartberg bleiben. Die Trainersuche geht weiter. Und man hat quasi jetzt schon wieder alles für kommende Saison verbockt und keine Weichen gestellt.“

Braveheart-FAK: „Glaub in Wahrheit ist das absolut ein offenes Spiel. Wenn wir halbwegs über 90 Minuten umsetzen können was wir zum Beispiel gegen Ried in den ersten 70 Minuten gezeigt haben sind wir meiner Meinung nach klarer Favorit, passiert uns aber viel zu selten über ein ganzes Spiel.“

cmburns: „Die Hartberger haben mehr Biss und sind am Platz auch spielintelligenter – wenn uns nicht der Spielverlauf hilft, wird das nix.“

alaba: „Schade, dass man es gegen Ried verhaut hat aber ich glaube fest an den Sieg in Hartberg und an ein Remis beim WAC sowie einen Sieg daheim.“

Captain DohDoh: „Mit 100%igem Siegeswillen, Konzentration und Motivation hauen wird die Hartberger weg – es gibt kein Abwarten! Wenn wir das erste Tor machen gewinnen wir die Partie! Aus meiner Sicht wird‘s ein 3:1, weil Hartberg nach unserem 1:0 aufmacht uns wie 2 Konter endlich einmal konzentriert zu Ende spielen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor der Partie zwischen Hartberg und der Wiener Austria.

