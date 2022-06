Austria-Fans: „Holland ist ein positiver Typ und Leader“

Die Wiener Austria gab die Verpflichtung von James Holland bekannt, der mit seinen 33 Jahren viel Routine ins defensive Mittelfeld bringen soll. Wir wollen...

Die Wiener Austria gab die Verpflichtung von James Holland bekannt, der mit seinen 33 Jahren viel Routine ins defensive Mittelfeld bringen soll. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Heimkehrer sagen, der 2013 mit den Veilchen Meister wurde. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

HwG: „Ich bin mir nicht sicher was ich von dem Transfer halten soll. Er war ein ganz Großer beim Titel 2013. Aber das ist eben schon neun Jahre her!! Welcome back. Hoffentlich irre ich mich bei dir. Auf jeden Fall ein sehr cooler Typ!“

Kultra: „Ich glaub James wird besonders für unsere jungen Burschen eine enorme Bereicherung sein, fußballerisch bin ich überzeugt wird er ebenfalls noch einiges beitragen können! Und menschlich sowieso ein toller Typ, meiner Meinung nach also alles richtig gemacht, Sporti!“

Beamero: „Welcome back, James! Freut mich! Ein weiterer Titel mit uns würde Deine Karriere übrigens hervorragend abrunden.“

derrächermitdembecher: „Sympathischer Bursche, Vorzeigeprofi. Kann sicher ein Leader werden. Welcome Back!“

Rickson: „Die Leistungen in der letzten Saison war nicht gerade berauschend. Hoffe Schmid kann ähnlich wie bei Grünwald und Suttner noch einiges aus ihm herausholen.“

veilchen27: „Ein guter Transfer, wie ich finde. Erstens war er Wunschspieler von Schmid, zu dessen Spielidee er als Sechser perfekt passt, siehe Meisterjahr. Zweitens ist er ein positiver Typ und Leader mit Top-Einstellung zum Sport, wie wir ihn für unseren jungen Kader gesucht haben. Drittens ist er ein Austrianer, der hier schon sehr erfolgreich war, den Verein sehr gut kennt, Schmid sehr gut kennt, Ortlechner sehr gut kennt und keine Eingewöhnungszeit brauchen wird, sondern es fühlt sich wie eine Heimkehr an. Viertens schließt er die durch Grünwald und Suttner entstandene Lücke als verlängerter Arm von Schmid und Ortlechner, zu denen er einen engen Draht pflegt. Alles in allem bin ich happy, dass Jimmy zurück ist. Allein wenn man gestern die Kommentare von vielen Dutzenden LASK-Fans gelesen hat: die trauern ihm hinterher, zählten ihn zu den großen sportlichen Stützen der letzten Jahre, obendrein Publikumsliebling, immer mit 100% Einsatz und Energie, keinen einzigen negativen Kommentar konnte man finden, sei es auf Facebook oder im ASB. So wie wir ihn im Meisterjahr eben kannten und liebten. Bestimmt auch jetzt wieder!“

XSCHLAMEAL: „Leiwander Typ – ob er sportlich noch weiterhelfen wird? Hoffen wir´s und welcome back.“

Gizmo: „Servas James! Endlich wieder ein Aussie! Bin überzeugt er kann helfen!“

Rata: „Mit ihm kopieren wir jetzt das System vom Meisterjahr und holen uns den Titel. Willkommen zurück! Auch wenn ich nicht glaube, dass er uns dieses Mal wirklich nach vorne bringen wird, hoffe ich, dass er mich eines Besseren belehrt.“

Pirius: „Hätte nicht gedacht, dass ich mein Holland-Trikot nochmal auspacken kann. Welcome back und erlebe bitte deinen zweiten Frühling.“

Torberg*1911: „Man wird abwarten müssen, ob Holland wegen der Gesamtteamleistung der Linzer in einer Formkrise war oder ob er wirklich „abgebaut“ hat. Ich denke, dass in der abgelaufenen Saison die LAKS „Führungsspieler“ wie Michorl, Goiginger, Schlager bzw. die gesamte Innenverteidigung nach dem Abgang von Trauner bzw. Ranftl auf der Aussenbahn, die Flügel mit Balic, Flecker, Renner, Gruber und letztendlich auch Holland in einer veritablen Mannschaftskrise waren. Balic, Flecker, Renner, Gruber und letztendlich auch Holland in einer veritablen Mannschaftskrise waren. Dazu die Trainerrochaden (Thalhammer, Wieland, DidiK.), wodurch letztendlich nie richtig Struktur in die Mannschaft kam. Einzig Horvath war in seinen Leistungen konstant. Es bleibt zu hoffen, dass es kein individueller Einbruch bei Holland war und dass er sich in altem Umfeld mit positivem Spirit in einem guten Mannschaftsgefüge mit modernen Trainerstaff wieder richtig wohlfühlt!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Holland-Transfer zur Wiener Austria.