Austria-Fans: „James Holland schießt uns in den Europacup…“

Die Wiener Austria setzte sich auch im zweiten Playoff-Spiel gegen den TSV Hartberg durch und darf somit in der Qualifikation zur Europa Conference League antreten. Wir wollen uns anschauen was die Spieler zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ForzaViola71: „Bravo Burschen, die Mannschaft hat die letzten Spiele gezeigt was in ihr steckt. Jetzt ein paar Wochen Pause genießen und dann mit voller Kraft auf in die neue Saison, Forza Viola.“

veilchen27: „James Holland schießt uns in den Europacup. Wir leben in einer Simulation. So viel mussten unsere Spieler in dieser Saison einstecken – meist zurecht. So ratlos war ich vor zwei Wochen, wie es bei uns weitergehen soll. Heute bin ich schon deutlich gelassener und gönne unserer Mannschaft diesen Erfolg. Großen Respekt, in so einer schweren Phase nicht zu verzweifeln, sondern einfach vier Siege in Folge aus dem Ärmel zu schütteln, das spricht sehr für dieses Team und seinen Charakter. Besonderen Respekt an einige schon abgeschriebene und hier verteufelte Spieler, besonders James Holland. Wegleitner kann man nur einen Vorwurf machen, der wiegt dafür aber sehr schwer: Wieso hast du nicht die Pro-Lizenz, heast?“

DaMarkWied: „Freut mich, dass man es am Ende doch noch geschafft hat und dass Holland sich mit Stil von der Austria verabschieden kann. Mit diesen wichtigen Toren hat er vieles vergessen gemacht, das diese Saison nicht so gut gelaufen ist. Jetzt ist die sportliche Führung am Zug. Es gibt sehr viel zu tun.“

Violetter_Spielmacher: „Vier Spiele in Folge gewonnen! Wegi machts möglich! Guter Abschluss einer durchwachsenen Saison! Austria Wien spielt international.“

Vienna1990: „Am Ende ein halbwegs versöhnliches Ende einer sehr durchwachsenen Saison, ich mutmaße mal, mehr als der fünfte Platz wäre im oberen Playoff auch nicht herausgekommen, und wir hätten uns sowieso in diesen Playoff-Spielen wiedergefunden. Der Trainerwechsel hat sich somit zumindest nicht als Fehler erwiesen, man wird es zwar nie erfahren, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass die Mannschaft sich noch einmal gefunden hätte ohne diesen Eingriff. Ich hoffe den Verantwortlichen dahingehend vertrauen zu können, dass sie das nicht zum Anlass nehmen in den Zufriedenheitsmodus zu schalten, dafür existiert absolut keinen Grund, es gibt Baustellen in nahezu sämtlichen Bereichen. Vor allem beim Trainer wäre es schön, wenn wir jemanden ergattern, bei dem es von Beginn weg halbwegs läuft – das schaffen andere in Österreich ja auch immer wieder -, und man nicht wieder von Beginn an einem Rückstand in der Tabelle nachläuft. Die Aussicht auf zumindest ein bis zwei Europacup-Spiele mit entsprechender Stimmung verleiht der vergangenen Saison zumindest Sinn, auch wenn wohl keine Wunderdinge zu erwarten sind freue ich mich darauf, und will mir das auch gar nicht im Vorfeld von externen Zurufen (was wollt´s dort reißen mit zehn Qualirunden?“) vermiesen lassen, für heute darf man zufrieden sein.“

Südveilchen: „Der überalterte, überflüssige Trauzeuge schießt uns in den Europacup. Herrlich!“

Groovee: „Vor ein paar Spielen ist mir noch alles am Ar*** vorbeigegangen…und heut habe ich gezittert wie schon lang nicht mehr. Danke Holland! Danke für den Kampf heute an alle! Wels sorry, aber einfach nur deppat.“

Blackcactus: „Es war extrem knapp mit dem oberen Playoff, wir waren gleichauf mit dem SCR, Hartberg und Klagenfurt. Dann kam die Teilung. Warum sollten wir so viel schlechter als die oberen Mannschaften sein? Man teilt die Tabelle halt, die Spannung wird erhöht, und dann spielen wieder Mannschaften gegeneinander die durchaus ähnlich stark sind, auch wenn sie nur Achter oder Siebenter sind.“

tifoso vero: „Zunächst einmal Gratulation an die ganze Mannschaft! Dann an die gesamte Defensive, die heute unglaublich souverän gehandelt hat. Und Fitz, der vorne allein alle Reserven und Restreserven herausgeholt hat und alles gegeben hat. Schlussendlich der König des Spiels bzw. der beiden Spiele: James Holland! Zuerst keine Tore in unzähligen Jahren und dann zwei innerhalb 100 Minuten. Das kannst nicht erfinden, das ist einfach ein Märchen oder wenn man will Hollywood. Leute, wir sind trotz aller Unkenrufe in Europa angekommen, was will man mehr? Seid happy wie ich, das reicht und lasst uns jetzt schon ungeduldig auf die kommende Saison hoffen. Heute sind wir die Champions, erst ab morgen darf wieder gesudert werden. Forza Austria Wien!“

QPRangers: „Lustig, dass wir nach dieser Saison genauso viel erreicht haben wie nach der letzten Saison mit Haris im oberen Playoff. Harter Fight gegen einen sehr starken Gegner.“

violet heat: „Wir haben in der Saison viele Aufs und Abs erlebt, heute mit starker kämpferischer Leistung das Ziel erreicht. Plavotic ist gut in die Mannschaft gekommen, Früchtl der Tormann des Jahres und Jimmy macht sich unsterblich. Legende forever! Wegleitner hat mit der Hereinnahme von Guenouche und Holland alles richtig gemacht, Gratulation!“

Blackcactus: „Hartberg hatte zwar Pech mit den zwei Stangenschüssen, aber gegen ein bis zwei Elfmeter hätten sie sich auch nicht übermäßig beschweren können.“

Brillantinbrutal: „Hervorheben will ich heute Fitz. Technisch ist er ohnehin unser Dreh- und Angelpunkt, aber der hat auch gekämpft, ist gerannt, gesprintet bis zum Schluss. Und Krätzig war sicher nicht schneller unterwegs, als der permanent für seine Geschwindigkeit kritisierte Fitz.“

