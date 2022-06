Kristensen vor dem Absprung: Premier League und BVB als mögliche Ziele

Im Tauziehen um Salzburgs verlässlichen Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen wird es ernst. Zwei Premier League Klubs und ein Verein aus der deutschen Bundesliga rittern um...

Brentford, Leeds United, Borussia Dortmund. Das sind die drei Klubs, die am dänischen Nationalspieler interessiert sind. Die Ablösesumme soll sich auf 10 Millionen Pfund, also etwa 11,7 Millionen Euro belaufen. Ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, wie begehrt dynamische Außenverteidiger in der ganzen Fußballwelt derzeit sind.

Der 24-Jährige wechselte im Juli 2019 nach Salzburg. Damals überwiesen die Roten Bullen fünf Millionen Euro nach Amsterdam. In der ersten Saison musste sich Kristensen noch eingewöhnen, zeigte keine außergewöhnlichen Leistungen, wirkte in seinem Spiel eher holprig.

Ab 2020/21 wendete sich das Blatt. Kristensen avancierte zu einem der Marathonmänner der Mozartstädter und kam in 43 Pflichtspielen zum Einsatz. Drei Tore und neun Assists waren nur der Vorbote für eine geniale Saison 2021/22. Da bestritt Kristensen 44 Pflichtspiele (über 3.800 Einsatzminuten), erzielte dank seines gewaltigen Offensivdrangs zehn Tore und bereitete acht weitere vor.

Nun steht der 187cm große Flügelverteidiger, der aus dem mittlerweile berühmten Nachwuchs des FC Midtjylland stammt, vor dem nächsten Karriereschritt. Medienberichten zufolge hat Leeds aktuell die Nase vorn, aber auch Dortmund dürfte sich intensiv um Kristensen bemühen, zumal man auf der rechten Seite Verbesserungsbedarf hat. Meunier soll langsam ersetzt werden, die Lösung mit Marius Wolf als Flügelverteidiger soll auch keine dauerhafte sein.

Brentford hat Außenseiterchancen, aber auch einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen Teams. Der Klub gilt als „Dänemark-Filiale“ – hier stehen mit Jonas Lössl, Mads Bech Sörensen, Matthias Zanka Jörgensen, Mads Rasmussen, Christian Nörgaard, Mathias Jensen und natürlich Christian Eriksen bereits sieben Dänen unter Vertrag.

Auch RB Leipzig soll Interesse an Kristensen haben, aber hier wirkt eine Verpflichtung am unwahrscheinlichsten. Nordi Mukiele könnte die Roten Bullen aus Sachsen zwar verlassen, aber auch Benjamin Henrichs steht für die Rechtsverteidigerposition noch im Kader. Für Kristensen heißt es demnach eher „Premier League oder BVB“ – ein Verbleib in Salzburg wirkt mittlerweile sehr unwahrscheinlich.