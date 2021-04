Austria-Fans: „Oft haben wir zuletzt nicht in Hartberg gewonnen“

Nach dem Auftaktsieg gegen Altach trifft die Wiener Austria in der Qualifikationsgruppe auf den TSV Hartberg. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans...

Nach dem Auftaktsieg gegen Altach trifft die Wiener Austria in der Qualifikationsgruppe auf den TSV Hartberg. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel gegen die Steirer erwarten und haben uns deshalb im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

hope and glory: „Auf geht’s. Nächste wichtige Partie im unteren Playoff. Schade, dass Martel schon wieder gesperrt ist. Erwarte mir von allen die zum Einsatz kommen, dass sie alles unternehmen um diese Partie zu gewinnen!“

AlfredoD.: „Oft gewonnen haben wir dort nicht wirklich. Der letzte Sieg wurde durch ein 1:0 in der 92. Minute derrappelt, wobei das Tor ein gewisser Ewandro erzielt hat. Ich glaub zwar nicht, dass uns der Ausfall von Martel defensiv wirklich unter Druck bringt, aber es wird uns offensiv zusätzlich hemmen vermute ich, weil auf die Absicherung nach hinten nicht so viel Verlass ist. Jukic fällt ja auch aus und dann vermute ich mal Ebner-Demaku zentral, wobei ich mich frage wer den Passgeber für die Konter machen soll. Fitz und Sarkaria sind wohl auch wieder zu erwarten, vielleicht diesmal gleich mit Djuricin vorne und dann wäre da noch ein Plätzchen frei das Grünwald ausfüllen könnte, womit auch die Frage nach dem Passgeber beantwortet wäre. Lieber wäre mir allerdings, dass Zeka einen Platz findet und man dafür eine gute Formation findet. Ich find da schmeißt man Potenzial weg, wenn man den nicht einsetzt. Leider fehlt uns Pichler als Center aber wenn man sowas basteln könnte wo Sarkaria links am Flügel werkelt, Wimmer rechts, Zeka und Djuricin vorne und einer der etwas hängend auch die Verbindung zum Mittelfeld macht (Fitz? Grünwald? Demaku?) bräuchte man noch einen zum Abräumen und das wär für mich mangels Alternative Ebner, der sich aber auch wirklich nur aufs Löcher zumachen konzentrieren dürfte. Jedenfalls wird es knapp geht man nach der Historie und ich mach in Optimismus und tipp auf ein 1:0 für uns am Ende.“

ozzy: „Wird ein spannungsgeladenes 0:0 mit zweimal rot, gerecht verteilt.“

Decay26: „Wird ein wichtiges Spiel werden, welches sehr umkämpft sein wird. Daher wird es wichtig sein ein paar Kämpfer am Platz zu haben. Mein Tipp ein 2:0 für unsere Wiener Austria mit Toren von Djuricin und Demaku.“

FAK-masteR: „Gefühlsmäßig haben wir auswärts in Hartberg schon länger nichts mehr zu melden gehabt.“

QPRangers: „Ausgerechnet in Hartberg ohne Martel und Pichler. Wenn man sieht, dass der WAC Spieler für den Tritt ins Gnack nur drei Spiele bekommen hat, regt mich das noch mehr auf.“

tifoso vero: „Es ist das erste von drei Spielen gegen Hartberg, welches man nicht gewinnen muss, aber doch sollte. Ich gehe davon aus, dass wir gewinnen werden. Ist auch schon Zeit dort, wo wir schon einige unglückliche Entscheidungen der Schiris hinnehmen mussten.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans vor dem Spiel gegen den TSV Hartberg.

