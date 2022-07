Austria-Fans: „RB Salzburg am ehesten zum Saisonbeginn schlagbar“

Zum Start der österreichischen Bundesliga wartet auf die Wiener Austria gleich die schwerste Aufgabe im Grunddurchgang. Die Veilchen sind nämlich bei Dauermeister RB Salzburg...

frastei: „Ich bin total optimistisch, dass wir zumindest ein Unentschieden schaffen. Wäre ein optimaler Einstieg in die Saison 2022/23! Bei diesem Spiel wird man einen Hinweis bekommen wohin die Reise geht. Das Ergebnis wird für mich nicht unbedingt maßgebend sein (obwohl ein Punktgewinn natürlich schön wäre), sondern das Wie. Ich glaube und hoffe, dass wir spielerisch eine gute Figur machen werden und sehr positiv in die Zukunft blicken werden können. Nachdem es die erste Runde ist, kann man nur sehr schwer einen Tipp abgeben.“

hope and glory: „Endlich gehts wieder los! Bin schon spitz auf diese Partie. Nachteil ist es meiner Meinung nach keiner, dass wir die Bullen schon in Runde 1 haben. Hoffe wir packen sie mal und starten super in die Saison. Würde so aufstellen.“

_Wurzelsepp_: „Es werden wieder einmal null Punkte werden. Gegen RB habe ich jegliche Illusion aufgegeben. Danach sollten wir uns jedoch darauf besinnen endlich eine ordentliche Siegesserie zu starten und die Grünen musst sowieso zweimal in der Vorrunde herbirnen. Damit hätten wir die drei Punkte mehr als nur wieder drin.“

QPRangers: „Wird ein guter Kampf, wir werden uns teuer verkaufen, hocherhobenen Hauptes mit einer Niederlage wieder heimfahren und bei -3 picken bleiben.“

tschangou: „Irgendwann darf man wohl auf ein Wunder gegen RB hoffen. Andere Vereine schaffen es auch ab und zu. Also nur nicht den Kopf in den Sand stecken.“

Drache: „Ich glaub wenn RB schlagbar ist, dann gerade noch zu Saisonbeginn und wir haben uns gefühlt auch relativ gut verstärkt mit Spielern die schnell in unser Teamgefüge gepasst haben, was gerade in solchen Spielen wo man als Teameinheit auftreten muss, kein Nachteil für uns sein wird. Ich freu mich jedenfalls schon riesig, dass es endlich wieder losgeht, Wels war zwar auch schon nett aber sich morgen mal die Tabellenführung mit 0 Punkten zu holen wäre schon sehr genial.“

fermin: „Unsere einzige Hoffnung ist, dass Fußball halt Fußball ist und wir doch irgendwann mal wieder mal punkten müssen, also rein von der Wahrscheinlichkeit her. Aber das muss halt wirklich extrem viel passen. Sie brauchen einen Tag mit viel Abschlussschwäche, bei uns müssen, wie schon von Manfred Schmid erwähnt, die zwei bis drei Chancen die sich ergeben, genützt werden. Ausrechnen tu ich mir nix, werde also nicht unruhig werden, wenn wir verlieren, sollte sich eine Sensation ergeben, nehme ich diese natürlich mit Handkuss.“

violet heat: „RB in der ersten Runde! Schade, dass wir das nicht daheim erleben dürfen! ABER: Attraktiver Auftakt allemal. Alles möglich. Ein positives Ergebnis brächte den totalen Schub. Ich hoffe, dass nicht die Bank entscheidet, denn da werden wir ob der vielen Ausfälle dünner besetzt sein. Bin neugierig, wie wir auf der linken Seite auftreten.“

