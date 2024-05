Austria-Fans: „Starke Reaktion nach der Heimklatsche“

Die Wiener Austria gewann gestern das Playoff-Spiel gegen den Wolfsberger AC mit 2:1 und darf damit weiter auf internationale Aufgaben in der Saison 2024/25...

Die Wiener Austria gewann gestern das Playoff-Spiel gegen den Wolfsberger AC mit 2:1 und darf damit weiter auf internationale Aufgaben in der Saison 2024/25 hoffen. Davor muss aber noch der TSV Hartberg in zwei Duellen bezwungen werden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Kein Leckerbissen, aber doch ein sehr verdienter Sieg. Wenig zugelassen, große Dominanz in beiden Halbzeiten, leider daraus wenig Torchancen entstehen lassen, wenngleich natürlich großes Pech beim Mikroabseits des Asllani-Tors. Glückwunsch an die Mannschaft, in so einer Phase zwei Auswärtssiege zu erzielen und sich im Auftritt eigentlich überhaupt nichts von den Turbulenzen im Verein anmerken zu lassen. Endlich mal ein Eckentor, historisch. Asllani hat drei Spiele in Folge stark aufgezeigt – hoffe, er bleibt irgendwie bei uns.“

Johann Hölzel: „Wahnsinnig wichtig, dass wir das in 90 Minuten geschafft haben in Hinblick auf Freitag. Freut mich extrem!“

violet heat: „Starke Reaktion nach der Heimklatsche. Mehr als verdienter Sieg! Asllani hätte sich das Tor sehr verdient, darf Freitag nachgeholt werden.“

tifoso vero: „Von jeweils zehn Minuten in beiden Halbzeiten abgesehen waren wir die bessere Mannschaft und daher war das tolle Tor von Fitzi der Dosenöffner für weitere Highlights. Völlig verdienter Sieg, die Burschen haben es bereits in Linz gezeigt, dass sie eine gute Einheit sein und Spiele gewinnen können. Das sollte ihnen Kraft für die beiden Spiele gegen Hartberg geben. Die Besten für mich: Fitz, Asllani, Genouche.“

fermin: „Gut. Weiterkommen war mir nach den Szenen nach dem letzten Spiel ein Anliegen. Jetzt folgt die Kür gegen Hartberg.“

maxglan: „Fitz ist und bleibt unser mit Abstand wichtigster Mann…“

bonifaz: „Hochverdient, wenn auch zum großen Teil nicht berauschend. Lag aber auch am destruktiv eingestellten Gegner.“

forzaviola84: „Unser Spiel ist noch kein Hingucker, aber immerhin optisch deutlich verbessert und auch erfolgreicher als zuvor unter Wimmer. Wir spielen wieder eher Fußball hat man den Eindruck. Hat Wegi vor dem spiel auch so angesprochen – die Jungs wollen spielen und dürfen wieder spielen.“

ozzy: „Das tor von Fitz sagt eigentlich alles über dieses Spiel aus.“

Mr.Viola: „Gratulation an die Mannschaft zu diesem Spiel! Aber eigentlich unglaublich nach dieser verkorksten Saison die Möglichkeit zu haben in zwei Spielen gegen Hartberg doch noch einen EC-Platz zu ergattern.“

AlfredoD.: „Dass diese Partie am Ende durch so ein Tor entschieden wurde ist nur würdig und recht. Normal gewinnst das 3:0 bis 4:0 und dann musst fast noch in die Verlängerung. Also leistungsmäßig ist der Sieg mehr als verdient und wenn man so spielt dann wird Hartberg auch keine unüberwindbare Hürde, die sie nach allen Voraussetzungen ohnehin nicht sein dürfen.“

paulaustria: „Das Unglaublichste bei dem ganzen Spiel ist, dass wir zwei Tore gemacht haben, wobei eines aus einer Ecke und die andere aus einem Konter gefallen ist.“

since1312: „Ganz wichtig, dass wir das noch in der regulären Spielzeit gewinnen konnten und das durchaus verdient! Beginn der ersten und ein großer Teil der zweiten Halbzeit waren schon ganz in Ordnung. Was mir in den letzten zwei Spielen aufgefallen ist: die einfachen Dinge funktionieren wieder öfter: kurze Pässe, Ballannahme, Raumaufteilung schaut besser aus, wir lassen nicht mehr so oft diese riesigen Lücken in der Verteidigung zu. Bei Angriffen gibt es tatsächlich so etwas wie eine Strafraumbesetzung. Fitz wirkt motiviert und scheint wieder Freude am Kicken zu haben. Fischer kann Bälle wieder behaupten, das war im Frühjahr nicht mehr anzusehen, aber auf einmal kann er wieder an ein bis zwei Spielern vorbei gehen und produziert nicht reihenweise gefährliche Ballverluste. All das sollten eigentlich Basics sein, der Trainerwechsel war also absolut richtig, so leid es mir für Wimmer tut. Fragt sich nur ob das jetzt so ist, weil der Trainer Wegleitner, oder einfach nicht mehr Wimmer heißt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen den WAC.