Teamchef Ralf Rangnick nominiert vorläufigen EM-Kader

Teamchef Ralf Rangnick hat seinen Großkader für die UEFA EURO 2024 in Deutschland nominiert. In der finalen Vorbereitungsphase warten auf das 29-köpfige Aufgebot freundschaftliche Länderspiele im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen ­­Serbien (4.6., 20:45 Uhr, live in ORF 1/präsentiert von ADMIRAL) und auswärts im Kybunpark St. Gallen gegen die Schweiz (8.6., 18:00 Uhr, live auf Servus TV). Am 7. Juni wird der Kader für die Endrunde auf maximal 26 Spieler reduziert.

Folgende Spieler befinden sich im ÖFB-Aufgebot:

TOR: Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Tobias LAWAL (LASK; 0), Heinz LINDNER (Royale Union Saint-Gilloise/BEL; 36), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 5)

VERTEIDIGUNG: Flavius DANILIUC (FC Red Bull Salzburg; 2/0), Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 18/0), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 39/2), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 19/1), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 11/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 30/1), Leopold QUERFELD (SK Rapid; 1/0), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 10/1), Maximilian WÖBER (Borussia Mönchengladbach/GER; 23/0)

MITTELFELD: Thierno BALLO (RZ Pellets WAC; 0), Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 36/13), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 41/1), Marco GRÜLL (SK Rapid; 4/0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 27/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 34/4), Alexander PRASS (SK Puntigamer Sturm Graz; 4/0), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 78/17), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 9/0), Matthias SEIDL (SK Rapid; 3/0), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 22/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 10/0)

STURM: Marko ARNAUTOVIC (Inter Mailand/ITA; 111/36), Maximilian ENTRUP (TSV Egger Glas Hartberg; 2/1), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 53/15), Andreas WEIMANN (West Bromwich Albion/ENG; 23/2)

Auf Abruf: Daniel BACHMANN (Watford FC/ENG; 14), Cican STANKOVIC (AEK Athen/GRE; 4); Samson BAIDOO (FC Red Bull Salzburg; 1/0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 5/0); Muhammed CHAM (Clermont Foot/FRA; 3/0), Christoph LANG (SK Rapid; 0), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER; 9/1), Manprit SARKARIA (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0), Kevin STÖGER (VfL Bochum/GER; 0); Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 6/0), Guido BURGSTALLER (SK Rapid; 26/2), Benedikt PICHLER (Holstein Kiel/GER; 0)

Pressemeldung, ÖFB