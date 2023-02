Austria-Fans: „Vorne Aktionen konkreter zu Ende spielen…“

Die Wiener Austria trifft nach der Niederlage gegen Austria Klagenfurt heute auf den TSV Hartberg und benötigt im Kampf um das obere Playoff unbedingt...

Die Wiener Austria trifft nach der Niederlage gegen Austria Klagenfurt heute auf den TSV Hartberg und benötigt im Kampf um das obere Playoff unbedingt drei Punkte. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom Spiel ihrer Mannschaft erwarten? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hope and glory: „Wird der erwartete Pflichtsieg!“

kingpacco: „Würde Leidner vorne links am Flügel spielen lassen, weil er technisch versiert ist und auch Tempo mitbringt – und auch gute Flanken schlagen kann. Polster würde ich weiterhin links an der Außenbahn spielen lassen. Wenn Gruber nicht fit wird, würde ich Keles die Chance geben -Dovedan und Braunöder würde ich mal auf der Bank lassen. Abwehr würde ich so lassen, sie hat aus meiner Sicht in den letzten zwei Partien viel Gutes getan. Nicht dauernd nach hinten herumgespielt, sondern wirklich versucht selber aktiv zu werden und auch das Tempo anzuziehen.“

Braveheart-FAK: „Wenn wir das nicht gewinnen wirds tatsächlich sehr schwer mit dem oberen Playoff – wird aber nicht passieren, hinten wieder wenig zulassen und die Aktionen vorne konkreter zu Ende spielen, dann wird das ein ungefährdeter Sieg.“

valentin1911: „War zwar nicht beim Training aber aus Interviews am Wochenende war relativ klar, dass Mühl, Gruber und Holland wieder im Kader sein werden. Teigl und Fitz sind noch kein Thema, die anderen sowieso nicht. Gruber trainiert ja seit letztem Freitag/Samstag wieder mit und dürfte damit sicher eine Option sein, Mühl ebenfalls. Bei Holland weiß ich nicht, wie matchfit er ist.

freak1894: „Also Mühl trainiert laut seinen Instagram Storys (bzw. auch denen der Austria) schon wieder fleißig mit und ist hoffentlich wieder einen Startelf-Option, auch bei Gruber geh ich von einem Einsatz am Samstag aus, da er jetzt die ganze Woche wieder mittrainiert hat. Zudem hoff ich auf ein Holland-Comeback, einfach aufgrund der Kaderbreite.“

Torberg*1911: „Neue Runde mit hoffentlich mehr Glück! Weiters hoffentlich mit mehr Personal für den Trainer mit der Rückkehr von z.B. Gruber, Drame, Mühl…Bei LAKS vs. Lustenau sollte hoffentlich keine Gefahr kommen, dass die Xis Punkte gut machen. Bei Sturm vs. Klagenfurt meines Erachtens gleicher Ansatz wie oben. Bei WAC vs. Rapid wäre ein Xerl eine feine Sache oder fast ein Rapid-Sieg das bessere Ergebnis für die Austria. Ein Heimsieg vs. Hartberg wäre ein Riesenschritt Richtung Top 6, ein X würde die Verfolger noch auf Distanz halten, sofern Lustenau nicht in Linz gewinnt (dann wären sie aufgrund des direkten Duells vor der Austria). Daher umso ärgerlicher, dass man letzte Runde zumindest nicht Unentschieden spielte, was die Lustenauer aus dem OPO-Rennen geworfen hätte und vs. WAC und KLAFU 3 Punkte Vorsprung bei positiven direkten Duellen gebracht hätte. Schade.“

Torberg*1911: „Gute Bilanz für die Austria vs. Hartberg. Die letzten fünf Spiele relativ klar gewonnen. In der Liga bzw. Liga-Play-off seit 2018/19 eine Bilanz von 8-2-4. Mit Hartberg (18 Tore) und nächste Woche Ried (13 Tore) hat man zudem die mit Abstand schwächsten Offensivteams als Gegner. Klar ist aber auch, dass man aktuell auch nicht easy scoring unterwegs ist bei der Austria.“

