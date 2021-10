Austria-Fans: „Wäre Zeit für den ersten Heimsieg“

Die Wiener Austria trifft heute auf die SV Ried und will nach der Niederlage gegen den WAC und dem Unentschieden gegen die Admira heute...

Die Wiener Austria trifft heute auf die SV Ried und will nach der Niederlage gegen den WAC und dem Unentschieden gegen die Admira heute wieder einmal voll anschreiben. Was erwarten sich die Fans von dem Spiel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Ich plädiere für einen Heimsieg. Die Mannschaft hat ihn sich wirklich längst verdient, die Fans für ihre starke Unterstützung ebenso, in der engen Tabelle sind mit drei Punkten schon Quantensprünge möglich, mit Ried haben wir noch zwei knappe Niederlagen-Rechnungen im Mai und Juli offen, danach warten mit Salzburg, Sturm und LASK schwierigere Heimspiele und die Gefahr, ohne Heimsieg in die Winterpause zu gehen. Darum bin ich stark für einen am Samstag – und damit das 13. ungeschlagene Heimspiel in Folge, was medial ein wenig untergeht!“

01er Veilchen: „Unsere Veilchen jagen diese Saison nachwievor dem ersten Heimsieg hinterher, gegen Ried soll es so weit sein. Mein Appell: Alle die können, finden sich bitte auch im Stadion ein und sorgen wie in der Vorwoche für ein Feuerwerk. Unsere Young Guns haben sich das redlich verdient und setzen alles daran, den Einsatz auch daheim in drei Punkte ummünzen zu können.“

hope and glory: „Ich wünsche unseren Jungs, uns Fans und dem ganzen Verein, dass es gegen die Rieder mit einem Heimsieg klappt.“

echter-austrianer: „Durch die Weigerung Rieds auch nur ansatzweise mitzuspielen wird das kein schönes Match. Viel Ballbesitz, viel Suche nach der Lücke, Obacht vor dem Konter. Muss gewonnen werden.“

viola lion: „Wurscht wie, ein Heimsieg muss her!“

kingpacco: „Ich glaube wir werden unseren Frust von der Seele schießen, und die Rieder mir einer Packung heimschicken.“

MVP2021: „Wird ein hässliches K(r)ampf-Spiel ohne viel Highlights, weil die Rieder Beton anrühren werden und sich auf Anordnung ihres Sponsors (ein Heiztechnik-Unternehmen) im eigenen Strafraum einkuscheln werden. Gemäß der bisherigen Saison tipp ich auf ein 1:1, das kein Team viel weiterbringt… Ich hoffe, dass ich falsch liege und wir 3:0 drüberfahren aber die Rieder haben uns im Innviertel schon geärgert am Saisonanfang. Für das obere Playoff sind drei Punkte Pflicht was ich der Spielerqualität nach als machbare Aufgabe sehen würde aber uns fehlt es an Konstanz und Erfahrung was wiederum zu vermeidbaren Toren wie die 2 Stück gegen die Admira führt. Vielleicht gewinnen sie dieses Mal, wenn ich ausnahmsweise nicht bei einem Heimspiel dabei bin “

