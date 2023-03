Austria-Fans: „Wir müssen in Ried voll punkten, sonst…“

Die Wiener Austria trifft heute auf die SV Ried und möchte mit einem Sieg die Chancen einer Teilnahme am oberen Playoff erhöhen. Wir wollen...

Die Wiener Austria trifft heute auf die SV Ried und möchte mit einem Sieg die Chancen einer Teilnahme am oberen Playoff erhöhen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans der Veilchen von ihrer Mannschaft erwarten, die zuletzt den TSV Hartberg mit 3:0 schlug. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Violetter1911: „Wird eine wahnsinnig wichtige Partie werden. Unsere Verletzungssorgen wurden nicht gerade kleiner, aber wir werden trotzdem eine Truppe aufstellen, die 3 Punkte nach Wien mitnehmen kann. Das obere Playoff steht und fällt mit dieser Partie, gewinnen wir spielen wir oben, wird es ein X oder eine Niederlage wird es das untere Playoff.“

zico74: „Herr Wimmer, bitte beweisen, dass Sie auch auswärts gewinnen können. Und dann eine Woche später bestätigen.“

hope and glory: „Der nächste Pflichtsieg! Ohne respektlos sein zu wollen, aber Ried muss geschlagen werden. Ansonsten hat man im oberen Playoff nichts verloren. Hoffe, es bemühen sich viele nach Ried, Graz und zum Heimderby!“

forzaviola84: „Ried war sehr stark gegen die Bullen. Diese Wiese ist noch lange nicht gemäht. Es braucht einen starken Auftritt von uns dort, wollen wir den 3er mitnehmen. Dadurch dass die Trauben in Ried immer hoch hängen, gehe ich von einem extrem umkämpften Spiel aus.“

Violetter1911: „Wenn du ins obere Playoff willst dann darf Ried kein Stolperstein sein. Bin sehr optimistisch, dass wir mit drei Punkten heimfahren. Ranftl soll sich bitte keine Gelbe abholen.“

Groovee: „Sieg, egal wie! Ist glaube ich das entscheidende Spiel. Wenn wir verlieren oder X spielen sind wir weg vom oberen Playoff.“

Torberg*1911: „Jedes Spiel muss erst mal gewonnen werden und von dem her gibt es keine Pflichtsiege, aber die SVR ist aktuell sicher alles andere als eine Übermannschaft mit 13 erzielten Toren in 19 Spielen bzw. einer ziemlichen mageren Allgemeinbilanz nicht umsonst am Tabellenende.“

viola lion: „Lustig, dass unser letztes Spiel in Ried mehr als 1 1/2 Jahre her ist und das obwohl wir in derselben Liga spielen. Die letzten beiden Spiele dort waren wirklich besonders. Das letzte Spiel war das erste Meisterschaftsspiel unter Schmid zwischen den Breidablik-Blamagen. Die Stimmung damals war dem Weltuntergang nahe, für alle waren wir Anstiegskandidat.“

Da_Chris: „Möchten wir ins obere Playoff dann müssen wir in Ried voll Punkten. Die letzten zwei Spiele werden schwer genug.“

Decay26: „Muss ein Sieg werden sonst schauts düster aus. Hoffe auf einen dominanteren Auftritt als gegen Hartberg. Chancenauswertung wird hoffentlich auch passen.“

Fredix: „Nicht zu vergessen: Es ist angerichtet! Salzburg in der Vorstadt, LASK gegen WSG und in der Woche drauf Salzburg beim LASK und WSG in der Vorstadt. Vor uns lässt also fix jemand Punkte liegen und das bedeutet: Wir nutzen die Chance nicht und verlieren in Ried und in Graz.“

