Austria-Fans: „Wird höchste Zeit für den ersten Sieg“

Die Wiener Austria trifft am Sonntag auf Austria Klagenfurt und will nach drei Punkteteilungen in Folge einen Sieg feiern, auch wenn Fitz und Tabakovic fehlen werden. Wir sehen uns an was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum .

ViolaRoss: „Nach drei Unentschieden in Folge in der Meistergruppe wird es höchste Zeit für den ersten Sieg. Klagenfurt verlor die ersten drei Spiele (0:3 RBS, 1:3 SCR, 0:2 Sturm). Auf jeden Fall der „leichteste“ Gegner in der Meistergruppe und ein Sieg sollte fast schon Pflicht sein wenn man wirklich die Top 3 ansteuern möchte.“

violet heat: „Ich rechne mit einem eher mühsamen Spiel gegen eine starke Defensive, die auf Standards und Konter lauern wird. Dazu fehlen Fitz und Tabakovic. Und Muss-Siege sind nicht die leichtesten. Rechne mit Jukic und Dovedan in der Startelf. Wäre super, wenn sich ein Comeback von Leidner ausginge.“

hope and glory: „Rechne mit einer schweren Partie (Fitz und Tabakovic fehlen in dieser Form extrem) und einem Arbeitssieg. Wir werden viel Geduld haben müssen und eine kompakte Defensivleistung.“

Pinkman: „Seit es Austria Klagenfurt „neu“ gibt, hat man in sieben Spielen noch nie verloren. Aber auch nur drei mal gewonnen. Muss gewonnen werden, wird aber ohne unsere wichtigsten offensivakteure sicher zach.“

veilchen27: „33 Scorerpunkte fehlen uns am Feld, schon gewaltig, aber ich bin der Meinung, dass uns bei Tabakovic am meisten nicht seine Torgefahr fehlen wird, da können genug andere auch treffen, sondern er als Zielspieler, auf den wir weite Bälle spielen können, der diese sichert und verteilt, wenn wir hinten den Gegner ins Pressing locken und dann einen weiten Ball schlagen. Das kann einfach kein anderer unserer fitten Stürmer, Dovedan und Gruber fehlt die Größe und der Körper hierfür, Vucic (noch) die Qualität. Und das verändert unser Spiel dann schon massiv und wir brauchen einen anderen Zugang. Am ehesten könnte man das Fischer zutrauen, der als Stürmer eine vielleicht kurios anmutende Überlegung sein mag, aber er würde unsere Spielidee wohl weniger verändern als Dovedan, für den die 10er Position von Fitz ohnehin prädestinierter wäre. Jedenfalls werden also ziemlich sicher Jukic und Dovedan in die Elf anrücken, über ihre Positionierung bin ich aber noch nicht so sicher.“

schestak: „Auch für Platz 4 fast schon ein Pflichtsieg. Wir müssen zwei Punkte aufholen gegenüber dem aktuell Vierten und das Heimderby ist noch nicht gewonnen.“

AngeldiMaria: „Vierköpfige Familie eingeladen. Meinen Teil erfüllt. Waren noch nie im Stadion. Und vor allem die 13-Jährige mag die Austria. Nun wird sie die Austria dann lieben. Die 7-Jährige wird auch vom Erlebnis begeistert sein. Aber leider etwas „schräg“. Eine traurige Geschichte. Aber zu den Einladungen auch allen eine Mitgliedschaft spendiert. Aber die Einzelkartenpreise nicht ohne. 39€ für Erwachsene und 17€ für die Kinder auf der Nord. Für mich kein Problem. Aber für die Familie wären da Stadionbesuche eher eine Ausnahme. Aber wenn sie begeistert sind, dann bekommen sie für nächste Saison ein Jahresabo geschenkt von mir.“

Leimi1911: „Ein Vorteil für uns ist sicher das Spieler wie Straudi und Cvetko fehlen. Auch Pink ist weg.“

