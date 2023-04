Austria-Fans: „Super Leistung, unfassbare Fehlentscheidungen“

Die Wiener Austria zeigte im Auswärtsspiel gegen RB Salzburg eine starke Leistung und bewies viel Moral, als sie einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Vorsprung verwandelte....

Die Wiener Austria zeigte im Auswärtsspiel gegen RB Salzburg eine starke Leistung und bewies viel Moral, als sie einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Vorsprung verwandelte. Am Ende sollte es dennoch bei einem Punkt bleiben, da der Tabellenführer nach einem höchst umstrittenen Elfmeter noch zum Ausgleich kam. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zum Punktegewinn ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

HwG: „Die drei Punkte Abzug waren hart heuer. Die unfassbaren Fehler der Referees haben uns aber noch wesentlich mehr gekostet! Wahnsinnspartie, echt tolle Moral. Vor allem Haris, Ranftl und Polster top!“

Kraenkoo1911: „Nach dem 0:2-Rückstand nie aufgegeben und die Partie in Salzburg gedreht, um am Ende von einer klaren Fehlentscheidung um die drei Punkte gebracht zu werden. Wirklich bitter, aber man kann bzw. muss auf diese Leistung wirklich stolz sein!“

veilchen27: „Heute haben wir in einem Spiel unter Wimmer gleich viele Tore geschossen wie in den letzten neun Salzburg-Auswärtsspielen unter Schmid, Stöger, Ilzer addiert. Ein Punkt, den wir vor dem Spiel genommen hätten. Ein Punkt, den wir zur Halbzeit mit Handkuss genommen hätten. Und ein Punkt, der jetzt schmerzt. Schon wieder ein Gegentor in der 92. Minute, schon wieder ein Ciochirca-Auftritt. Um in Salzburg nicht nur einen Punkt, sondern gleich drei mitnehmen zu können, braucht’s aber eben mehr als Leidenschaft, taktischer Disziplin und Spielwitz – all das hatten wir heute –, es braucht auch Spielglück. Und wenn ich an den abgefälschten Schuss zum 1:0, die schwere Leidner-Verletzung und die SR-Entscheidungen (v.a. den Strafstoßpfiff, Stöger: „Kein Vergehen, wo man Elfmeter geben darf“, trotzdem ungeschickt von Polster) denke, hatten wir dieses Spielglück heute nicht. Großes Sonderlob an Tabakovic (extrem viele Bälle gesichert und verteilt), Mühl (richtig stark heute), Fischer (was für ein Kämpfer im Zentrum), Fitz (auf der 10 einfach richtig fein) und Dovedan (1 Tor, 1 Assist), aber in Wahrheit eh alle, natürlich vor allem auch Michi Wimmer.“

Dim: „Selten so irritiert nach einem Spiel gewesen…find ich’s jetzt eigentlich geil oder bin ich sprachlos wütend?“

tifoso vero: „Wir spielen wahrscheinlich das beste Spiel im Frühjahr, sind besser als Salzburg, drehen ein 0:2 in ein 3:2 (was absolut als sensationell bezeichnet werden kann) und dann stiehlt uns der Schiri den Sieg. Ich kann es gar nicht beschreiben wie sauer ich bin. Und gleichzeitig sehr glücklich über unsere Leistung! Wahnsinn in jeder Hinsicht. Austria lebt – und wie!!“

Das Statistik- und Wetttool Overlyzer zeigt ebenfalls ausgeglichene Drucksituationen an.

Da_Chris: „Super Leistung unserer Mannschaft. Kann man stolz sein.“

Patrick_M: „Vor der Partien hätte ich ein 3:3 vor allem nach 0:2 sofort genommen, aber mit so einem Elfergeschenk nicht zu gewinnen ist einfach ein echter Pain! Trotzdem bleibe ich nach solchen Leistungen für die restlichen Spiele echt sehr positiv gestimmt. Da sollten schon noch einige Punkte drin sein.“

DaMarkWied: „Ich will gar nichts sagen außer, dass wir als besseres Team abermals betrogen wurden und es mir reicht.“

Gatrik: „Ich bin ehrlich gesagt trotzdem sehr froh darüber, dass wir uns endlich mal nicht abschlachten haben lassen, sondern mutig dagegengehalten und leider mit Pech keine drei Punkte geholt haben. Hätte man mir ein X in Siezenheim vorm Match angeboten, dann hätte ich es ohne zu zögern genommen. Unterm Strich bin ich doch recht zufrieden, auch wenn mich das Elfergeschenk ärgert.“

wiener jugend: „Also meine Enttäuschung in Worte zu fassen fällt mir gerade extrem schwer. Dass uns der Schiri, der sowieso nur Fehlentscheidungen liefert, diesen Sieg gestohlen hat – ich weiß nicht was man da sagen soll, aber diese Machtlosigkeit macht mich wütend.“

Spitzschießer: „Gefühlt ist es eh immer das gleiche gegen Salzburg. Wenn wir in Führung sind, gibt’s eine strittige Schiedsrichter-Entscheidung und nix wird’s mit einem Sieg für uns. Frustrierend ist das!“

Austria_WAC: „Ärgerlich – hätten im oberen Playoff sechs Punkte sein können, vier hätten es sein müssen und geworden sind es leider nur 2. Aber freut mich, dass wir wieder mit den Größeren mithalten können und nicht nur das Schlachtopfer darstellen. Schiri heute unter aller Sau bei den zwei wichtigsten Entscheidungen.“

