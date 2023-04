Rapid-Fans: „Eines der besten Spiele unter Barisic“

Der SK Rapid gewann gestern gegen Austria Klagenfurt mit 3:1 und sicherte sich damit die ersten Punkte im Meisterplayoff. Phasenweise sah man sehr schöne...

Starostyak: „Eine der stärksten Partien der letzten Monate, zur Pause müsste es eigentlich 4:0 stehen. Jammerschade, dass Burgstaller die wunderbare Aktion über unsere linke Seite in Halbzeit 1 nicht abschließen konnte, das wäre ein absolut geniales Teamtor gewesen. Drei Punkte, keine Sperren und Verletzungen, weiter gehts im Derby.“

Zuckerhut: „Verdienter Sieg im leichtesten Meistergruppen-Spiel, hätten wir aber billiger haben können.“

Wolti: „Teilweise sehr, sehr gut. Wir haben aber noch immer viele Aktionen wo ich mir aufn Schädl greife. Top, dass Burgi ohne Gelb fertig spielte und dass Ferdy und Kühn wieder da sind.“

mido456: „Spielaufbau natürlich mit Moormann und Oswald deutlich besser als mit Sollbauer/Pejic. Dafür sind wir defensiv anfälliger. Mir macht es so aber deutlich mehr Spaß.“

TomTom90: „Was wurde Zoki wieder von manchen selbsternannten Experten vor Beginn hier kritisiert für das zentrale Mittelfeld Oswald-Kerschbaum und oh welch Überraschung er hatte absolut recht damit. Wie auch mit Strunz. Den hatte wohl niemand mehr auf der Rechnung. Wir machen weiter kleine Schritte, die Partie heute hat gezeigt wo Barisic hin will, das gefällt mir und ich denke mit den angestrebten Verstärkungen im Sommer könnte das wieder eine erfolgreiche Phase werden. Nun muss man aber noch irgendwie das obere Playoff und das Cupfinale positiv über die Bühne bringen. Aber es geht bergauf. Nach dem Selbstfaller in Graz kam der Einzug ins Finale und eine sehr gute Leistung gegen Klagenfurt. Jetzt noch das Derby gewinnen und wir könnten in einen positiven Flow kommen.“

flanders: „Sehr souveräner Sieg. Erste Halbzeit muss es natürlich schon mindestens 3:0 stehen. Aber egal, nach dem 1:1 und einigen schwächeren Minuten wieder angedrückt und verdient gewonnen.“



Ernesto: „Sehr, sehr gutes Spiel von Rapid. Die letzten 15-20 Minuten waren nicht gut, aber ansonsten ein richtig toller Auftritt, den man schon in der ersten Halbzeit klar machen hätte müssen. Moormann und Auer sind etwas abgefallen, aber ansonsten haben mich alle Spieler überzeugt. Super, dass Druijf und Kühn wieder zurück sind. Die beiden sind einfach extrem wichtige Spieler für Rapid.“

b3n0$: „Hochverdienter Sieg. Schwerst unnötiger Spielverlauf und leider Pech beim vermeintlichen 2:0, aber die drei Punkte bleiben daheim und das zählt. Jetzt bitte im Derby zumindest mal ungeschlagen bleiben. Zwei Pleiten in einer Saison gegen die Kasperln sind ohnehin schon Hohn genug.“

Da Oage: „Super Burschen! Ganz wichtiger Sieg heute. Mit Ferdy und Kühn sind wir sicher eine Klasse stärker. Derby kann kommen. Und Cupfinale auch…wo auch immer.“

Lucifer: „Keine Ahnung wie man diesen Konzentrationsschwächen Herr werden kann, aber diese Abspielfehler sind suboptimal in unserer Situation. Auch wenn das Spiel heute mehr oder minder durchaus gut gewesen ist, haben wir nicht die spielerische Klarheit in unseren Aktionen. Strunz macht das in der Rotation mit Grüll und Burgi gut, aber für die Außen ist er einfach zu langsam, wir haben zudem im Umschalten noch immer sehr große Löcher im Mitteldrittel des Zentrums, entweder passen die Laufwege da nicht oder es wird zu sehr verschoben. Noch ein Wort zu Oswald, auch wenn er durch Laufbereitschaft heute vieles wettmachte, ich finde er ist noch nicht so weit. Gut, dass der Pflichtsieg geschafft wurde, die Hürde schlechthin haben wir dann nächsten Sonntag, ein Sieg könnte ungeahnte Kräfte freisetzen…allein der Glaube fehlt mir daran.“

SCR-1899: „Oswald hat mir richtig gut gefallen, waren paar tolle Aktionen dabei. Wenn er das Vertrauen bekommt bin ich mir sicher wird er noch besser.“

Phil96: „Gefühlt die beste Partie unter Barisic. Immer noch viele komplette Aussetzer hinten (Querfeld teilweise haarsträubend), aber vorne hat das teilweise richtig, richtig schön ausgeschaut! Kühn mit Tor beim Comeback ist natürlich auch extrem fein!“

Green_White Anfield Devil: „Also heute gab´s paar Lichtblicke, auch wenn´s „nur“ die Klagenfurter Austria war. Größter natürlich die Rückkehr von Kühn, der Bursch ist mir enorm abgegangen. Ferdy mit seinem Assist, den er sehr brav gespielt hat und das gut rausgespielte Tor von Strunz.“

Da Oide Bimbo: „Schönes Spiel mit deutlicher spielerischer Steigerung. Wahrscheinlich die beste Heimleistung der Saison. Phasenweise blieb einem der Mund vor Staunen offen, wenn man das Zoki-Zaka sah, das hätte sich einige Tore mehr verdient. Schön, dass die Jugend funktioniert, viel mehr Dynamik als zuletzt. Man hat an die zweite Ried-Hälfte angeschlossen. Und es kann was, wenn man nach dem Ausgleich Leute wie Ferdy, Aleksa sowie später Kasius einwechseln kann. War nochmal eine Steigerung in der Ernsthaftigkeit, nachdem nach den vielen vergebenen Chancen und aberkannten Toren der Schlendrian eingekehrt war. Und bitte, Burgi wieder ordentlich säubern, sturzsicher verpacken und in den Tresor sperren, damit ihm ja nichts passiert. Ein Phänomen, der Mann.“

