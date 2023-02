CL-Vorschau: Hält BVB-Siegesserie gegen Chelsea?

Wir blicken auch heute wieder auf zwei Partien der Königsklasse und liefern euch eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden 90 Minuten. Heute blicken wir...

Borussia Dortmund – Chelsea FC

Mittwoch, 14.02.2023, 21:00 Uhr

Beim Chelsea FC scheint ein weiteres Mal das Geld abgeschafft worden zu sein. Trainer Graham Potter darf sich seine Wunschmannschaft zusammenstellen und verpflichtete alleine im Wintertransferfenster Spieler um rund 330 Millionen Euro. Knappe 200 Millionen Euro kosteten zusammengerechnet Enzo Fernández von Benfica und Mykhaylo Mudryk von Shakhtar Donetsk. Insgesamt gab Chelsea in der gesamten Saison mehr als 600 Millionen Euro für neue Spieler aus.

Noch läuft es bei der wild zusammengekauften Truppe allerdings nicht nach Wunsch. Potter, der seit rund fünf Monaten die Geschicke der Londoner leitet, muss immer wieder auf zahlreiche verletzte Spieler verzichten und holte aus den letzten sieben Pflichtspielen nur einen einzigen Sieg. Zuletzt gab es drei Punkteteilungen in Serie, wobei Chelsea in den 270 Minuten plus der Nachspielzeit nur ein einziger Treffer gelang. Die Chelsea-Eigentümer wollen dem Trainer allerdings viel Zeit zugestehen und betonen, dass für sie nur langfristige Erfolge zählen. Ein Ausscheiden gegen den BVB wäre aber dennoch äußerst unangenehm für die Blues, die im Winter mehr Geld als die gesamte deutsche Bundesliga in die Hand nahmen.

Trotz der Rekordtransfers wird Chelsea eher nicht als großer Favorit in das Hinspiel gehen. Die Dortmunder befinden sich in einer starken Verfassung und gewannen die letzten sechs Pflichtspiele in Serie. Zudem hat der Bundesligist weniger Verletzungssorgen als der Gegner. Youssoufa Moukoko und Abdoulaye Kamara fallen aus und Mateu Morey ist fraglich. Auf der Gegenseite fehlen ‚Golo Kanté, Christian Pulisic und Édouard Mendy, während hinter den Einsätzen von Denis Zakaria, Mateo Kovacic, Raheem Sterling und Wesley Fofana noch Fragezeichen stehen.

FC Brügge – Benfica

Mittwoch, 14.02.2023, 21:00 Uhr

Es kommt auch nicht alle Tage vor, dass ein Trainer mit Brügge die Champions-League-Gruppenphase übersteht und entlassen wird. Carl Hoefkens, der zu Beginn der Saison vom Co.- zum Cheftrainer befördert wurde, musste in der Winterpause gehen, obwohl sich seine Mannschaft in einer Gruppe mit dem FC Porto, Atletico Madrid und Bayer Leverkusen überraschend durchsetzte. Die Trennung erfolgte nach einer Schwächephase der Mannschaft, die zwischen Anfang November und Ende Dezember nur eines von sechs Spielen gewann.

Neo-Coach Scott Parker, der zuletzt den FC Fulham und AFC Bournemouth betreute, stellte sich aber bis jetzt nicht als Glücksgriff heraus, denn unter seiner Regie ließ man ebenfalls zu viele Punkte in der Liga liegen. Aus den letzten sieben Spielen holte der belgische Meister nur einen Sieg, wobei Brügge allerdings auch nur ein einziges Spiel verlor und es fünf Punkteteilungen gab. Mit einem X wären die Belgier gegen Benfica diesmal wahrscheinlich nicht unglücklich, denn die Portugiesen, die in der Winterpause den zentralen Mittelfeldspieler Enzo Fernandes um sagenhafte 121 Millionen Euro an den Chelsea FC verkauften, treten als klarer Favorit zu diesem K.o-Duell an. Bei den Portugiesen stimmt auch die Formkurve, denn der aktuelle Tabellenführer der portugiesischen Liga ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und steht 2023 bei sechs Siegen und zwei Unentschieden.

Während bei den Gästen Trainer Roger Schmidt alle Spieler zur Verfügung stehen, sind bei den Belgiern Tajon Buchanan, Andreas Skov Olsen und Ferran Jutgla fraglich.

