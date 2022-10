Didi Kühbauer: „Vom Cup-Aus der Austria lassen wir uns nicht blenden“

Der LASK empfängt am Sonntag, den 23. Oktober (17 Uhr, live auf Sky Sport Austria) den FK Austria Wien in der Raiffeisen Arena Pasching....

Der LASK empfängt am Sonntag, den 23. Oktober (17 Uhr, live auf Sky Sport Austria) den FK Austria Wien in der Raiffeisen Arena Pasching. Das Hinspiel in Wien endete 1:1-Unentschieden, im Rückspiel zwischen Platz Drei und Platz Fünf werden die Linzer alles daransetzen, wieder einen Heimerfolg zu verbuchen.

Am vergangenen Wochenende gelang dem LASK mit einem 3:1-Auswärtssieg in Klagenfurt die Rückkehr auf die Siegerstraße. Nun wartet im Heimspiel mit der Wiener Austria ein österreichischer Europacup-Teilnehmer auf die Schwarz-Weißen. Die Elf von Trainer Manfred Schmid reist als Fünftplatzierter zum LASK, der auf dem dritten Rang liegt – sieben Punkte beträgt der Vorsprung der Linzer auf die Austria. Die Liga-Formkurve der Wiener war zuletzt wechselhaft, Niederlagen gegen Salzburg (1:3) und Sturm Graz (0:3) wechselten sich mit Siegen gegen Rapid (2:1) und die SV Ried (3:0) ab.

Unter der Woche bestritten beide Teams ihre Achtelfinal-Partien im UNIQA ÖFB Cup – mit unterschiedlichem Ausgang. Während sich der LASK bei Zweitligist FAC mit 2:1 durchsetzen konnte, musste sich die Austria beim Wiener Sport-Club mit 1:3 geschlagen geben. Nach dem Cup-Aus wird die Austria beim Auswärts-Auftritt beim LASK ein anderes Gesicht zeigen wollen. Die Linzer werden indes alles daransetzen, auch in der heimischen Raiffeisen Arena wieder voll anzuschreiben – seit drei Heimspielen warten die Athletiker auf einen Sieg.

Gegen die Wiener Austria haben die Schwarz-Weißen seit dem Wiederaufstieg 2017 eine äußerst respektable Bilanz vorzuweisen: In seither 15 Duellen konnte der LASK neun Siege erringen, nur zwei Mal jubelte die Austria. Das Hinspiel der laufenden Saison endete mit einem 1:1-Remis. Nach dem LASK-Führungstreffer durch Bundesliga-Toptorjäger Marin Ljubicic gelang Ex-LASKler Andreas Gruber zwei Minuten vor Schluss noch der Ausgleich.

Anreise-Infos aufgrund Linz Marathons

Bei der Anreise zur Raiffeisen Arena Pasching ist am Sonntag auf die zu erwartenden Verkehrsbehinderungen aufgrund des Linz Marathons zu achten: Im Linzer Stadtgebiet ist mit umfangreichen Straßensperren zu rechnen. Für die Straßenbahnlinien ist zwischen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, Richtung Raiffeisen Arena Pasching verkehren die Straßenbahnen ab dem Hauptbahnhof uneingeschränkt. Alle Verkehrsinfos gibt’s hier.

Cheftrainer Didi Kühbauer:

„Vom Cup-Aus der Austria lassen wir uns nicht blenden, am Sonntag werden sie wieder so auftreten, wie sie das in der Liga dieses Jahr schon oft gezeigt haben, nämlich als äußerst starker Gegner. Am Sonntag haben wir die Chance, mit einer guten Leistung ganz vorne dranzubleiben. Diese Chance wollen wir nutzen.“