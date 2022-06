Austria-Fans zu Früchtl-Transfer: „Absolut top – aber diese Rückkaufklausel…“

Bei der Austria gibt es ab der kommenden Saison einen Wechsel im Tor. Der Bayer Christian Früchtl folgt auf Langzeitkeeper Patrick Pentz, der ins...

Bei der Austria gibt es ab der kommenden Saison einen Wechsel im Tor. Der Bayer Christian Früchtl folgt auf Langzeitkeeper Patrick Pentz, der ins Ausland wechseln wird. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans zum neuen Torhüter im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt. Einige Fans sind vor allem wegen der kolportierten Rückkaufklausel der Bayern etwas besorgt.



bigben79: „In der bisherigen Karriere schon viel erlebt und gewonnen – nimm uns das „Bayern-Siegergen“ mit! Hoffentlich werden Husko, Ziad und Motz im Training ähnlich wie Lewa, Müller und Coman deine Handschuhe zum Rauchen bringen.“

Beamero: „Die Rückkauf-Option fände ich halt nicht so prickelnd, aber aus meiner Sicht wohl der bestmögliche Nachfolger für Patrick Pentz. Somit herzlich willkommen und bitte sei extrem gut!“

since1312: „Pentz gleichwertig zu ersetzen wird schwierig, wenn er besser als Radlinger, Casali und was sonst noch so in unserer Liga teilweise herumfliegt, ist, bin ich schon sehr zufrieden.“

ooeveilchen: „Wenn man bei den Bayern ein bisserl im Netz stöbert, scheinen übrigens viele relativ traurig zu sein dass man ein Talent wie ihn abgibt.“

veilchen27: „Ein Transfer, dessen Zustandekommen mich sehr freut. Aus meiner Sicht die optimale Lösung, um Pentz sportlich zu ersetzen und – gemeinsam mit Lindner – der beste bzw. interessanteste Kandidat aller Genannten. 22 Jahre jung, in den letzten Jahren sehr gehyped worden, wurde oft als das größte Tormann-Talent seines Jahrgangs 2000 in ganz Europa bezeichnet, wurde schon mit 16 in die Bayern-Kampfmannschaft mitgenommen, galt jahrelang als sehr geschätztes Bayern-Juwel, dazu 19 U-Nationalteam-Einsätze für Deutschland. All das ist mal eine gute Basis. Hinzu kommt seine Erfahrung bei den Bayern: Etliche Male in Champions League & Bundesliga auf der Bank, tagtäglich im Training mit Manuel Neuer, aber auch richtig guten Stürmern, dessen Bälle er täglich halten musste. So etwas ist schon sehr wertvoll – und wer jahrelang bei Bayerns Profis ist, muss auch Top-Einstellung und -Lebensstil haben. Es gibt auch Contra-Argumente: 27 Spiele in der 3. Liga sind seine bisher höchsten Einsätze gewesen, weder steht er richtig in der Spielpraxis noch hat er sich im Profifußball schon oft bewiesen. Er wäre nicht das erste Talent, das hervorragende Anlagen mitbringt, das aber im Profifußball nicht auf den Boden bringt. Andererseits bekommen wir eben keine international bekannten Top-Talente, die das auch schon unter Beweis gestellt haben. Ein Punkt, den ich aber sehr wichtig finde: Soweit ich Früchtl bisher kenne, dürfte er mit dem Fuß durchaus begabt sein. Somit muss Schmid nicht, wie z.B. bei Sahin-Radlinger, seine Spielidee adaptieren und kann weiterhin auf einen sehr hoch positionierten, mitspielenden Tormann, der ins Kurzpassspiel integriert wird, zählen. Lange Rede, kurzer Sinn: ein 22-Jähriger mit großem Talent kommt von Bayern München zu uns – und wollte auch seit vielen Wochen unbedingt zu uns wechseln. Hier wird er fixe Nummer 1 (nicht nur am Trikot, was schon fix ist) und bekommt viel Vertrauen. Wenn er sich gut entwickelt, könnte er uns in z.B. zwei Jahren durchaus Geld einbringen. Jedenfalls ist es die bestmögliche Lösung auf der vakanten Tormann-Position, die derzeit möglich war.“

Gschichtldrucka: „Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Wir verpflichten einen 22-jährigen, vierfachen deutschen Meister und CL-Sieger vom FC Bayern München!“

Pinkman: „Wirkt sympathisch und offen. Könnte auch fürs Mannschaftsklima ein positiver Typ sein. Hoffentlich sieht’s sportlich ähnlich aus.“

tschangou: „Die Höhe der Rückkaufoption würd mich brennend interessieren. Spielt er gut und der Marktwert steigert sich, werden sie ihn holen und entweder mit einem saftigen Gewinn verkaufen oder in der Kampfmannschaft einsetzen. Das Risiko liegt also bei uns und recht viel wird im Falle eines Rückkaufs vermutlich nicht herausschauen. Profitieren können wir also nur vom spielerischen Wert.“

behave yourself: „Der 3. Tormann der Bayern hat übrigens 8x mehr Follower auf Instagram als Patrick Pentz – ich denke so ein Transfer ist auch für unser Image in Deutschland nicht zu verachten. Jetzt bin ich gespannt, wie er sich sportlich einfügt…“

Mehr Fanmeinungen zum FK Austria Wien findet ihr im Austria-Forum des Austrian Soccer Board.