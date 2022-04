Austria-Fans: „Zu wenige Ideen gegen die Klagenfurter Menschenmauer“

Die Wiener Austria kam im Heimspiel gegen die Klagenfurter Austria nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung...

Die Wiener Austria kam im Heimspiel gegen die Klagenfurter Austria nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

forzaviola84: „Leider nur ein Punkt – ein Sieg wäre verdient gewesen, die Statistik komplett auf unserer Seite. Und trotzdem muss man irgendwie zufrieden sein. Die Kärntner wollten nicht wirklich mitspielen, haben sich nur hinten reingestellt und wir hatten keine Lösungen.“

behave yourself: „Mit Mühl ist man beim Aufbauspiel halt auch eher verloren, generell ist jetzt kaum mehr Kreativität vorhanden, in solchen Spielen wird man stark daran erinnert.“

johnfive: „Muss gewonnen werden ohne Wenn und Aber, das werden jetzt drei brutale Wochen in einer Liga, wo es punktemäßig sehr knapp zugeht.“

veilchen27: „Heute hat man gesehen warum das Erreichen des oberen Playoffs für uns so wichtig war: Gegen tiefstehende Gegner tun wir uns oft schwer Lösungen zu finden und Räume zu öffnen. Im UPO wäre das fast jede Woche so, im OPO glücklicherweise selten. Heute war das in der ersten Halbzeit extrem. Klagenfurt hat unser Spiel geschickt auf die rechte Seite gelenkt, dort ist Mühl im Spielaufbau deutlich schwächer als Galvao, im Halbfeld hatten Jukic und Grünwald kaum Raum, dementsprechend mühsam wurde es. Zweite Halbzeit war deutlich besser, auch weil das Spiel mit Keles mehr Breite und Power am Flügel bekam. Keles war für mich auch eine der wenigen positiven Punkte des Nachmittags. Ich war enttäuscht, wie ungeschickt sich eigentlich gute Fußballer wie Mühl, Grünwald, Fischer oder Djuricin phasenweise mit dem Ball angestellt haben. Erfreulich, dass wir nahezu keine Torchance zugelassen haben. Erfreulich, dass wir zweite Halbzeit deutlich besser waren als erste. Erfreulich, dass die Standards immer gefährlicher werden. Erfreulich, wie viele im Stadion waren. Und insgesamt trotzdem ein eher unerfreulicher, mühsamer Nachmittag. Kann vorkommen, solange man ungeschlagen bleibt. Gegen Sturm und Salzburg werden wir uns offensiv leichter tun als gegen den Bus, den Klagenfurt heute hinten geparkt hat.“

systemoverload: „Klagenfurt verteidigt leider gut, wenn sie so defensiv eingestellt sind. Keles von Anfang wäre gut gewesen, weil der ein richtige Flügel ist und das Spiel in die Breite zieht. Ein weiterer spielstarker, beweglicher Spieler wie Huskovic in der Offensive hätte da geholfen heute.“

hope and glory: „Leider kein gutes Spiel von uns gegen eine „Menschenmauer“. Die Kärntner nur in der Defensive und auf Konter lauernd. Das aber leider relativ stark. Uns fehlten da leider die zündenden Ideen. Mühl bemüht beim Herausspielen, Galvao schwach. Mit dem VAR-Dreck sollens aufhören. Sauerei sowas! Vor dem 0:1 ein Foul an Martel übersehen und dann den klaren Elfer für uns nicht gegeben. Schade, ein Sieg hätte uns in der Tabelle sehr gutgetan.“

and111: „Sehr bitter – für einen Platz unter den Top 3 muss man solche Spiele einfach gewinnen. Aber besser ein Punkt, als gar nichts.“

kingpacco: „Aus meiner Sicht haben wir zu ängstlich mit dem vielen Ballbesitz agiert. Unsere beiden Innenverteidiger waren gezwungen die Spielmacherrolle zu übernehmen. Einerseits weil Taktikfuchs Pacult Gemicibasi Braunöder auf Schritt und Tritt bewachen ließ. Anderseits weil wir vorne überhaupt keine Anspielstationen hatten – Grünwald, Djuricin und Fischer waren komplett abgemeldet. Die Außenverteidiger konnten so auch keinen Druck erzeugen. So waren Mühl und Galvao gezwungen das Spiel zu machen. Das Problem dabei war aber, dass beide viel zu ängstlich agiert haben. Da wäre heute Handl ideal gewesen, weil er eben ein Innenverteidiger ist, der dann mit dem Ball nach vorne marschiert und so seine Gegenspieler dazu zwingt ihn anzugehen, wodurch dann wieder offensiv ein Spieler frei sein sollte.“

since1312: „Klagenfurt hat das Nötigste getan und ist damit durchgekommen, ich befürchte die zwei Punkte werden uns im Endeffekt sehr fehlen.“

hope and glory: „Ich finde das 1:1 eigentlich nicht ok. Die Kärntner haben sich mit dieser Spielweise absolut keinen Punkt verdient. Es ist ja legitim so zu spielen. Nur ist es einfach grauslich zum Anschauen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden zwischen der Wiener Austria und Austria Klagenfurt.

