LASK-Fans: „Zuerst wie ein Fixabsteiger, dann wie ein Abstiegskandidat“

Der LASK verlor etwas überraschend das Oberösterreich-Derby gegen die SV Ried mit 0:2 und rutschte damit in der Tabelle der Qualifikationsgruppe auf den zweiten Platz zurück. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Strafraumkobra: „Ried war von Beginn an motiviert und giftig. Die Herrschaften in schwarz-weiß können das nicht von sich behaupten. Viel zu träge und schlampig war das eigene Spiel. Irgendwie bezeichnend. Die Aufstellung mit Letard und Sako war nicht nur gewagt, sondern auch ein absolutes Eigentor im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst nach dem Rückstand ist der LASK zu hoch gestanden und war für Konter mehr als anfällig. Wieland griff nicht ein und so brannte der Hut weiterhin lichterloh. Bei einer finalen Saisonanalyse kann dieses Spiel nur klar gegen Wieland ausgelegt werden. Schlager hält unglaubliche zwei Elfmeter und dennoch geht kein Ruck durch die Mannschaft und es ereignen sich noch genügend überflüssige Fehler. Irgendwie bezeichnend. Einzig Schlager und Filipovic haben heute in Normalform gespielt. Gerade Petar war trotz Langzeitverletzung um Klassen besser als Sako. Irgendwie bezeichnend. Den Mann von der Elfenbeinküste will ich aber gar nicht zu sehr abstrafen, denn es war zu erwarten, dass ihm das Niveau zu hoch werden wird.“

Yhoshi: „Die sollen endlich kapieren, dass sie nicht so gut sind wie sie denken und momentan gegen den Abstieg spielen.“

laskler1: „Das war nix. Weder vom Trainerteam, noch von der Mannschaft und den Fans.“

Urfahraner: „Ein Wahnsinn-Auftritt. Die ersten 20 Minuten wie ein Fixabsteiger, der Rest vom Spiel wie Abstiegskandidat. Zu zehnt oder nicht – egal, interessiert in dieser Phase keinen mehr. Ideenlos, technische Unzulänglichkeiten ohne Ende, keine Geschwindigkeit. Bin jetzt schon gespannt wie die Argumente sind bei Weiterverbleib von Wieland über den Sommer. Immer dieselben Fehler für Einladungen auf schnelle Konter. Jetzt heißt es hoffentlich nicht komplett einzubrechen in den letzten Runden, sonst kanns ganz bitter werden.“

AllesKlar: Wenn man sich allein von dieser Saison die Spielerverpflichtungen anschaut. Das ist es ja eigentlich komplett skurril. Erinnert mich an die englische Phrase „throwing everything against the wall and seeing what sticks“. Wahllos Spieler verpflichten und irgendwas versuchen. Wie soll sich da eine Mannschaft formen können? Wie willst du da eine Identität schaffen? Wie willst du dann irgendeinen Teamspirit bekommen, den du gerade in Spielen wie heute brauchen könntest. Da kannst einzelnen Spielern wie Letard nicht einmal viel Vorwurf machen. Der ist ja fast schon arm als junger Spieler da in eine irgendwie zusammengewürfelte Truppe reingeschmissen zu werden. Auch taktisch heute wird da ein junger Spieler fast schon verheizt. In einer komplett aufgeladenen Partie spielt er zum ersten Mal linker Innenverteidiger neben einem kompletten Neuling, der grade erst mal 30 Minuten für den Verein gespielt hat.“

GH78: „Die Mannschaft hat heute gänzlich versagt. Rückschläge hat es in den letzten Monaten mehr als genug gegeben. Aber die Leistung heute – insbesondere in der ersten Halbzeit – war meines Erachtens beispiel- und bodenlos. Holland, Potzmann, Renner, Goiginger, Balic – es kann einfach nicht sein, dass so erfahrene Spieler auch nach so einem unglücklichen Beginn keinen geraden Pass zusammenbringen. Am Gegner ist es heute nicht gelegen. Das hätte jede andere Mannschaft in der Bundesliga sein können. Und bei einigen davon wäre das noch schlimmer ausgegangen.“

