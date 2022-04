Rapid-Fans: „Gute zweite Halbzeit, aber das Ergebnis schmerzt“

Der SK Rapid verlor gestern durch ein Last-Minute-Tor gegen RB Salzburg mit 1:2, wobei ausgerechnet der wiedergenese Zlatko Junuzovic als Joker den entscheidenden Treffer...

Der SK Rapid verlor gestern durch ein Last-Minute-Tor gegen RB Salzburg mit 1:2, wobei ausgerechnet der wiedergenese Zlatko Junuzovic als Joker den entscheidenden Treffer erzielte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Mortal Enemy: „Wahnsinn. Da gehst mit null Erwartungen und einer ordentlichen Portion Gleichgültigkeit in das Spiel und bist am Ende trotzdem angfressen.“

Ernesto: „Das Ergebnis geht schon irgendwie in Ordnung, auch wenn es sehr schmerzt, wenn man so spät das entscheidende Tor bekommt. Die erste Halbzeit war richtig schwach, da hätten wir durchaus höher im Rückstand geraten können. Zweite Halbzeit war deutlich besser, aber natürlich war auch da Salzburg etwas besser bzw. hatte potentiell einfach mehr Möglichkeiten. Unser Tor kam ja auch eher aus dem Nichts und damit bekamen wir da die zweite Luft. Insgesamt war das ein tolles Spiel, auch wenn es für uns Rapid-Fans natürlich sehr schmerzhaft ist. Ich bin dennoch nicht unzufrieden. Man kann in Salzburg verlieren aber wir haben gefühlt alles reingeworfen und so hat sich ein packendes Spiel entwickelt.“

Silva: „In der zweiten Hälfte dann deutlich besser und mit einigen guten Szenen. Insgesamt war man zwar dennoch die schwächere Mannschaft, aber das darf gegen einen Gegner, der Adeyemi, Junuzovic und Sesko einwechseln kann, auch sein. Mir ist es lieber, wir verlieren unglücklich nach einer Partie, bei der man auch Fußball spielen wollte, als man mauert von Anfang bis Ende und kommt vielleicht zu einem Punkt, weil der Gegner kein Scheunentor trifft.“

RomanHammer: „Erste Halbzeit war zum Vergessen, zweite fand ich ok, nach dem Ausgleich hatten beide Mannschaften die Chance auf den Sieg. Ja, blöd gelaufen am Schluss, aber da hatten wir schon andere Spiele gegen Red Bull die zum Genieren waren.“

Martin1984: „Salzburg ist auf allen Positionen (inkl. Ersatzbank) besser besetzt als Rapid, um hier zu Punkten muss schon alles passen und sehr viel Glück wird benötigt. So sieht die Realität aus.“

little beckham: „Letztendlich verdient. Hoffentlich besinnt man sich im Sommer und trennt sich endlich von Möchtegern-Stars, die die Mannschaft 0,0 weiterbringen. Wir haben abgesehen von den paar faulen Äpfeln eine lässige junge Truppe, die Feldhofer entwickeln kann.“

Glaukom2: „Nach einer aufopfernden Leistung hat es leider wieder nicht gereicht. Nach dem Ausgleich dachte ich mir heute ist ein Punkt drinnen. Abgesehen von der Niederlage hoffe ich, dass sich das Lazarett etwas lichtet bis zum nächsten Spiel. Die Ersatzbank heute war doch sehr überschaubar. Grüll ist zudem gesperrt. Die nächsten drei Runden sind ganz wichtige, da es gegen den formlosen WAC geht, danach zwei Mal gegen Sturm. Neun Punkte und der Fahrplan für die Top3 passt.“

Littlefoot: „Ja schade, aber unterm Strich wäre es eh ein schmeichelhaftes Unentschieden gewesen. Die zweite Hälfte war echt unterhaltsam, halt leider mit dem besseren Ende für Salzburg. Aufgrund der zweiten Hälfte muss ich sagen bin ich ganz zufrieden, auch aufgrund der Ausfall Liste. Nächstes Mal klappts.“

rabbitmountain: „Da schaffen wir es als unterlegene Mannschaft die Bullen so dermaßen zu reizen und zu ärgern und dann verkacken wir es mal wieder in letzter Minute. Bitter. Das war in der 2. Halbzeit kämpferisch sehr stark, spielerisch war es leider über 90 Minuten mau und wir das klar schwächere Team. Im Prinzip mussten wir froh sein, dass es nicht schon nach 45 Minuten entschieden war. Druijf hat uns wieder zum Leben erweckt und der Punkt wäre durchaus möglich gewesen. Zum Schluss müssten wir einfach Zeit schinden und Gelbe sammeln. Spieler und „Fans“ waren eh alle aufgezuckert – da hätte noch ein bisserl Provokation und Psychospiel nicht geschadet. Da fehlt uns die Abgebrühtheit eines Stojkovic.“

Da Oide Bimbo: „Dafür, dass man mit diesem Punkt gar nicht gerechnet hätte, waren wir verdammt nahe dran. Bei allem berechtigten Ärger, darauf kann man aufbauen. Punkten müssen wir gegen die anderen.“

