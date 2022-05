Austria Lustenau bastelt am Bundesligakader

Der SC Austria Lustenau bastelt nach dem fixierten Aufstieg bereits an seiner Bundesligamannschaft. Speziell in der Offensive brauchen die Vorarlberger noch einige Verstärkungen. Speziell...

Der SC Austria Lustenau bastelt nach dem fixierten Aufstieg bereits an seiner Bundesligamannschaft. Speziell in der Offensive brauchen die Vorarlberger noch einige Verstärkungen.

Speziell die Nachbesetzung von Top-Torjäger Haris Tabakovic hat Priorität. Der Schweizer wechselt nach 26 Saisontoren in nur 22 Spielen im Sommer zur Wiener Austria und wird im Sturmzentrum der Lustenauer eine Lücke hinterlassen. Ihn soll sein Vorgänger als Zweitligaschützenkönig ersetzen.

Der Kärntner Fabian Schubert soll beim Aufsteiger hoch im Kurs stehen. In der Saison 2020/21 erzielte der heute 27-Jährige 33 Saisontore für Blau-Weiß Linz und damit nochmal um sieben mehr als Tabakovic. Der 194cm große Stürmer entschied sich dann für einen Wechsel ins Ausland, unterschrieb in der Schweiz beim FC St. Gallen, war dort aber weitgehend nur Ergänzungsspieler. In der Liga spielte er sechsmal von Beginn an, wurde 19-mal eingewechselt, erzielte vier Tore. Ein klassischer Eins-zu-Eins-Ersatz für Tabakovic wäre er nicht, weil Schubert trotz seiner Statur eher ein spielender Stürmer und keine klassische Strafraumkobra ist.

Für mehr Präsenz in der offensivsten Zone soll indes ein Routinier sorgen. Der Brasilianer Ronivaldo vom FC Wacker Innsbruck soll erstmalig Bundesligaluft schnuppern. Der 33-Jährige stand zwar 2 ½ Jahre bei der Wiener Austria unter Vertrag, kam aber aufgrund einer langwierigen Schambeinentzündung nie zu Bundesligaeinsätzen. Nach seiner Zeit bei der Austria wechselte der verletzungsanfällige Mittelstürmer zu Lustenau, wo er in 87 Spielen 72 Tore erzielte. Ronivaldo ist das Reichshofstadion also bereits gewohnt. Insgesamt traf er in Österreichs 2. Liga in 186 Spielen 117-mal. An ihm sind allerdings auch die Vienna und Blau-Weiß Linz interessiert, womit Ronivaldo seine Serie in der 2.Liga noch verlängern könnte.

Ronivaldo soll nicht der einzige Zugang aus Innsbruck sein. Auch der Innenverteidiger Darijo Grujcic, Vorarlberger und von Jänner 2018 bis Sommer 2020 in Lustenau unter Vertrag, soll zur Austria zurückkehren. Bisher machte Grujcic 50 Spiele für seinen Ex-Klub, zur echten Stütze reifte der 22-Jährige aber erst in Innsbruck. Nachdem Wacker Innsbruck zahlungsunfähig war, war Grujcic einer der ersten Spieler, die Wacker verließen und damit kostenlos frei waren.

Offen ist in Lustenau zudem, ob die wichtigen Leihspieler des französischen Klubs Clermont Foot in die Bundesliga mitziehen dürfen. Vor allem der 21-jährige Muhammed Cham-Saracevic spielte eine tolle Saison, aber auch der Belgier Brendon Baiye war eine wichtige Stütze für die Mannschaft von Markus Mader. Der Franzose Bryan Silva Teixeira war kein unumstrittener Stammspieler, mit drei Toren und sieben Assists in gerademal 1.300 Spielminuten aber auch äußerst effektiv.