Abbruch wegen Corona: FC Brügge ist belgischer Meister

Der erste Abbruch einer nationalen Liga aufgrund des Coronavirus ist offiziell. Belgien beendet die Saison vorzeitig und kürt Tabellenführer Brügge zum Meister. Der FC...

Der FC Brügge führt die belgische Division 1A eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs, also nach 29 von 30 Spielen mit 15 Punkten Vorsprung auf KAA Gent an. Nach dem Grunddurchgang wäre in zehn weiteren Runden der Meister ermittelt worden. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Nächstes Jahr voraussichtlich 18 Teams

Interessant ist die Situation rund um den Abstiegskampf. Derzeit liegt Waasland-Beveren auf dem letzten Platz der 16er-Liga, aber auch Oostende und Cercle Brügge sind massiv abstiegsgefährdet. Die belgische Liga fand hierfür aber einen Workaround: Es gibt keine Absteiger, dafür aber zwei Aufsteiger. Hierbei dürfte es sich um Holzhauser-Klub Beerschot-Wilrijk und Westerlo handeln. Die belgische Top-Liga wäre dann zumindest in der neuen Saison eine 18er-Liga.

Europacupstarter stehen, Genk und Anderlecht gehen leer aus

Auch die Europacupstarter stehen damit fest: Der FC Brügge wird – bei nächster Gelegenheit – fix an der Königsklasse teilnehmen, während Gent in die Qualifikation darf. An der UEFA Europa League nehmen Charleroi, Antwerpen und Standard Lüttich teil. Top-Teams wie Racing Genk oder der RSC Anderlecht, die auch beide schon aus dem Cupbewerb flogen, gehen damit in der nächsten Saison leer aus.