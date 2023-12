Austria Wien: Neue Aufgaben für Grünwald und Suttner

Alex Grünwald wird Sportdirektor bei unserem Kooperationsverein SV Stripfing und arbeitet damit ab sofort unter anderem mit jenen jungen Austrianern zusammen, die dort in...

Alex Grünwald wird Sportdirektor bei unserem Kooperationsverein SV Stripfing und arbeitet damit ab sofort unter anderem mit jenen jungen Austrianern zusammen, die dort in der 2. Liga Spielpraxis sammeln. Markus Suttner wird das Marketing & Sales (B2B) Team aus persönlichen Gründen verlassen, ‚Sutti‘ erwartet sein zweites Kind, möchte mehr Zeit für seine Familie und wird außerdem ab 1. Jänner in der Bildungskarenz sein Masterstudium abschließen.



Alex Grünwald: „Ich bin der Austria sehr dankbar, dass ich nach dem Ende meiner aktiven Karriere die Möglichkeit erhalten habe, meine ersten beruflichen Schritte außerhalb des Fußballs bei meinem Herzensverein zu machen. Ich konnte im letzten Jahr viel Erfahrung im Bereich Marketing & Sales sammeln. Jetzt hat sich mit der Aufgabe als Sportdirektor des SV Stripfing eine sehr reizvolle Möglichkeit für mich aufgetan, weil ich damit nicht nur wieder direkt im Sport tätig bin, sondern auch mit jungen Austria-Spielern arbeiten kann. Ich möchte mich bei unseren Partnern & Sponsoren, sowie bei meinen Kollegen aus der Geschäftsstelle für die gemeinsame Zeit bedanken. Es war für mich immer mehr als nur ein normaler Arbeitsplatz, wo in den letzten 14 Monaten auch viele Freundschaften entstanden sind. Ich bin jeden Tag gerne in die Arbeit gegangen, jetzt freue ich mich auf ein neues Kapitel. Die Austria wird immer Teil meines Lebens sein. Man sieht sich. Forza Viola!“

Markus Suttner: „Es gibt zwei Gründe, warum meine Austria-Zeit heute endet. Ich gehe mit 1.1.2024 in Bildungskarenz, da ich meine Masterarbeit schreiben will und sich das in diesem Jahr nicht nebenbei ausgegangen ist. Der zweite und wichtigere Grund ist, dass ich im Jänner das zweite Mal Papa werde und diese Zeit bewusst gemeinsam mit meiner Familie verbringen möchte. Die Gedanken dazu gibt es seit Sommer und bereits im August habe ich die Verantwortlichen über diese Gedanken informiert. Nach der Bildungskarenz werde ich mich einem neuen, spannenden Projekt abseits der Austria widmen. Ich habe meine Zeit bei der Austria sehr genossen und bedanke mich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und vor allem für das Vertrauen. Ich bin zwar dann kein Mitarbeiter mehr, aber ganz weg werde ich nie sein und besuche natürlich weiterhin die Spiele und, wenn die Austria mich braucht, dann werde ich weiterhin helfend zur Seite stehen von außen.“

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei ‚Sutti‘ & ‚Grüni‘ für ihr unermüdliches Engagement für unsere Business Partner in den letzten 14 Monaten bedanken. Viele Neu- und Bestandskunden konnten unter ihrer Ausübung gewonnen und weiterentwickelt werden.

Auch für die Zukunft möchten wir unseren Spielerinnen & Spielern weiter die Möglichkeit bieten, bei uns in der Austria-Familie ihren Berufs- und Bildungsweg weiterzuführen. Gerade am Beispiel von Markus Suttner & Alex Grünwald hat sich gezeigt, dass die sportliche und berufliche Aus- und Weiterbildung für alle Beteiligten einen wichtigen Mehrwert schafft. Aktuell freuen wir uns, dass unser dritter Torhüter Lukas Wedl bereits bei einigen spannenden Projekten involviert ist und aktiv mitgestaltet.

Pressemeldung FK Austria Wien