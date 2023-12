Premier League schließt neuen TV-Vertrag über 6,7 Milliarden Pfund ab

Die Premier League hat einen neuen Fernsehvertrag abgeschlossen, der ab der Saison 2025/26 gilt und einen Wert von £6,7 Milliarden hat. Dieser Vertrag, der...

Sky Sports wird dabei mindestens 215 Spiele pro Saison übertragen, darunter auch alle Spiele am letzten Spieltag der Saison. TNT Sports wird mindestens 52 Spiele pro Saison zeigen, einschließlich aller Samstagsspiele um 12:30 Uhr. Die BBC wird weiterhin Highlight-Sendungen wie ‚Match of the Day‘ ausstrahlen.

Der neue Vertrag stellt im Vergleich zum aktuellen £5-Milliarden-Vertrag, der bis zum Ende der Saison 2024/25 läuft, einen Anstieg von 4% im Wert der Live-Rechte dar. Er bietet den Clubs finanzielle Sicherheit bis mindestens 2029.

Richard Masters, der Geschäftsführer der Premier League, betont die Stärke der Liga und ihren Beitrag zur Schaffung einer unvergleichlichen Atmosphäre in vollbesetzten Stadien. Barbara Slater, Direktorin von BBC Sport, hebt die Bedeutung von ‚Match of the Day‘ für die britischen Fußballfans hervor.

Sky Sports wird bis zu 100 weitere Spiele pro Saison zeigen, und die Premier League ist zuversichtlich, dass das mittelfristige Wachstum der TV-Einnahmen hauptsächlich aus dem Auslandsmarkt kommen wird.

Dieser Vertrag bestätigt Sky Sports als Hauptpartner der Premier League und behält TNT im Spiel, während er mehr digitale Inhalte für BBC Sport liefert, was Teil ihrer Gesamtstrategie ist.

Der Vertrag behält die Tradition bei, keine Spiele am Samstag um 15 Uhr zu übertragen, aber alle Sonntagsspiele um 14 Uhr werden jetzt gezeigt. Es gibt jedoch keine radikale Verschiebung zu Samstag- oder Sonntagabend-Spielen.