Austrias Ersatztormann Mirko Kos fehlerfrei gegen Hartberg

Der 3:0-Heimsieg der Wiener Austria war keineswegs so klar, wie es auf dem Papier den Anschein hat. In unserer ausführlichen Analyse zeigten wir auf, dass Hartberg Trainer Markus Schopp die Veilchen vor einige Probleme stellte, die die Hausherren jedoch mit passenden Umstellungen lösen konnten. Dass die drei Punkte in Wien bleiben ist allerdings auch einem Spieler zu verdanken, der zu seinem ersten Einsatz bei den Profis in dieser Saison kam.

Die Rede ist vom 25-jährigen Torhüter Mirko Kos, der 2012 vom Nachwuchsmodell Kapfenberg zur Austria wechselte und seitdem seinem Verein treu blieb. Der Einsatz gegen Hartberg war allerdings nicht seine allererste Erfahrung bei den Profis, da er am 4.7. 2020 bereits 90 Minuten lang das Tor in der Kampfmannschaft hütete. Damals gewann die Austria mit 1:0 gegen den SV Mattersburg, was bedeutet, dass der Schlussmann noch immer ohne Gegentor in der höchsten Spielklasse ist.

Blicken wir nun aber auf die Ereignisse am Wochenende. Stammtorhüter Früchtl musste nach einem Foul des Hartbergers Ruben Providence, der zu spät kam und nicht den Ball sondern die Schultern und den Kopf des Keepers traf, mit einer Gehirnerschütterung zur Halbzeit ausgewechselt werden. Mirko Kos kam ins Spiel und stellte schon nach kurzer Zeit seine Qualität unter Beweis, als er einen gefährlichen Schuss von Dominik Prokop sicher zur Seite abwehrte. Rund eine Viertelstunde danach war er bei einer Mischung aus einem Schuss und einem Stanglpass zur Stelle und am Ende der Partie verhinderte er auch mit einer sehenswerten Parade das Ehrentor der Gäste. Insgesamt wehrte der 25-Jährige Schlussmann in den 45 Minuten vier Schüsse ab.

Auch die Fans der Wiener Austria im Austrian Soccer Board waren von der Leistung des Ersatztorhüters begeistert:

kingpacco: „Für mich Man of the Match: Mirko Kos. Ist sicherlich nicht einfach für den Zweier-Goalie ins Spiel zu kommen um dann nach 10 Sekunden sofort da zu sein! Hat auch sonst souverän gewirkt.“

DaMarkWied: „Kos bärenstark in Hälfte 2.“

hope and glory: „Kos war heute fehlerfrei und mit (sehr) guten Reflexen!“

tifoso vero: „Kos mit zwei guten Paraden zeigte, dass er ohne Probleme im Tor stehen kann…“

Ghost_fakvie: „Gute Besserung an Früchtl und toll gemacht von Kos, immer gut wenn man weiß, dass man sich auf seine #2 verlassen kann!“

vgw77: „Spielentscheidende Szene… der Mördersafe vom Mirko direkt nach 18 Sekunden… extrem wichtig!“

DrSaurer: „Kos fehlerlos, guter zweiter Tormann.“

seldom: „Kos sehr sicher und überzeugend.“

Austria_WAC: „Kos ein Top-Rückhalt mit ganz wichtigem Save knapp nach der Halbzeit (und gute Besserung an Chris Früchtl).

Auch im Interview nach dem Spiel hatte der junge Schlussmann sichtlich seinen Spaß: