Die Wiener Austria steht offenbar vor der Verpflichtung eines brasilianischen Offensivspielers. Cristiano Robert do Amaral, kurz „Cristiano“ genannt, befindet sich bereits in Wien, wie eine brasilianische Quelle auch anhand von Fotos beweist.

Das brasilianische Fußballmedium Futebol Interior führte ein Interview mit dem 22-jährigen Rechtsaußen, in dem er bereits über die Austria spricht: „Ich bin sehr glücklich, die Möglichkeit zu haben, für Austria Wien zu spielen, ein großer Verein hier in Europa. Und natürlich haben wir den Traum in der Champions League zu spielen.“

Flexibler Offensivspieler

Der 176cm große Rechtsaußen spielte vor allem in der vierten brasilianischen Liga, der Serie D, kam aber für Coritiba und Sport Recife auch auf insgesamt elf Einsätze in der höchsten Spielklasse, wobei er zumeist eingewechselt wurde.

Besonders ins Auge sticht die Flexibilität des Rechtsfußes: Cristiano kann als Rechtsaußen und Linksaußen, sowie als Mittelstürmer aufgeboten werden, spielte aber gelegentlich sogar als Flügelverteidiger.

In den letzten Jahren geriet die Karriere des Brasilianers ein wenig ins Stocken. Als er neunmal für Sport Recife in der brasilianischen Serie A auflief (etwa 200 Spielminuten) war dies in der Saison 2021. Der damals 19-Jährige spielte leihweise für den Klub aus dem Nordosten Brasiliens, wechselte aber nach dem Abstieg des Teams zurück zu seinem Stammverein Sao Bento, einem Regionalligisten.

Zuletzt in zweiter Liga der Sao-Paulo-Staatsmeisterschaft

In weiterer Folge kickte Cristiano auch für Patrocinense-MG und ASA Arapiraca, ebenfalls zwei Regionalligaklubs. Für ASA nahm er vergangenes Jahr an 14 Partien in der vierten Liga teil, wobei er einen Treffer erzielte. Für die Saison 2024 kehrte er – zum insgesamt dritten Mal – zu Sao Bento zurück, mit dem er an der Staatsmeisterschaft Campeonato Paulista A2 teilnahm (zweite Spielklasse der Staatsmeisterschaft von Sao Paulo). Im bisherigen Jahr bestritt er acht Partien von Beginn an, spielte sechsmal durch, sammelte aber keine Scorerpunkte. Insgesamt kam Cristiano in Brasilien in verschiedenen Bewerben auf vier Tore in 47 Partien.

Nun steht Cristiano vor einem Wechsel nach Wien und das besagte brasilianische Fußballmedium berichtet von einer möglichen Vollzugsmeldung kommende Woche. Eine Instagram-Newsseite über den Klub Sao Bento berichtet zudem von einer „leihweisen Verpflichtung“.

