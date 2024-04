EL-Vorschau: Liverpool vor dem Aus

Nachdem wir an den vergangenen beiden Tagen spannende Champions-League-Viertelfinalspiele miterleben durften, wollen wir heute auf zwei Europa-League-Partien blicken. Dabei sehen wir, dass zwei Premier-League-Vereine...

Nachdem wir an den vergangenen beiden Tagen spannende Champions-League-Viertelfinalspiele miterleben durften, wollen wir heute auf zwei Europa-League-Partien blicken. Dabei sehen wir, dass zwei Premier-League-Vereine mit dem Rücken zur Wand stehen.

Atalanta – Liverpool FC

Donnerstag, 18.04. 2024, 21:00 Uhr

Das waren keine guten Tage für den Liverpool FC. Die Mannschaft von Jürgen Klopp verlor am Wochenende das Auswärtsspiel gegen Crystal Palace mit 0:1, was natürlich für Neo-Trainer Oliver Glasner ein schönes Erfolgserlebnis war. Ein paar Tage davor verlor man zudem das Europa-League-Hinspiel gegen den Serie A Klub Atalanta Bergamo zuhause völlig überraschend mit 0:3, einem Ergebnis das für das Rückspiel nicht allzu viel Hoffnung bietet. Neben dem Verlust der Tabellenführung an Manchester City, könnte die Europacup-Saison der Reds demnach heute enden.

Helfen würde dem Liverpool FC ein Ergebnis wir in der Champions-League-Gruppenphase der Saison 2020/21, als man den Serie-A-Verein auswärts mit 5:0 schlug. Diogo Jota erzielte damals einen Hattrick, Salah und Mané die beiden weiteren Treffer. Der klare Sieg im Hinspiel war für Atalanta auch deshalb eine Überraschung, weil der Klub in der Serie A aktuell sehr launisch agiert. Neben einem 3:0-Auswärtssieg gegen den SSC Neapel konnte der Verein in den vergangenen sechs Runden keinen weiteren Sieg einfahren und kam zuletzt nach einer Niederlage gegen Cagliari Calcio ein 2:2-Unentschieden hinaus. In der Tabelle liegt die Mannschaft von Gian Piero Gasperini auf Platz 6. Die Gastgeber müssen auf die Abwehrspieler Sead Kolasinac und Giorgio Scalvini verzichten, bei Liverpool sind Joel Matip, Thiago Alcantara und Conor Bradley verletzt.

West Ham United – Bayer Leverkusen

Donnerstag, 18.04. 2024, 21:00 Uhr

West Ham United steht vor einer richtig schwierigen Aufholjagd nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen Bayer Leverkusen. Nicht einfacher macht es die Sache, dass Emerson und Lucas Paquetá im Rückspiel eine Gelbsperre absitzen müssen. Neben den beiden Gesperrten fehlen auch die verletzten Kalvin Phillips und Alphonse Areola. Auf der Gegenseite dürfte nur Adam Hlozek ausfallen.

Die größte Chance für die Londoner ist, dass die Spieler von Bayer Leverkusen die Meisterfeier in den Knochen spüren. Das wäre auch nicht weiter verwunderlich, denn die Werkself wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Meister und so ein Ereignis gehört ausgiebig gefeiert. Man hörte allerdings zwischen den Zeilen bei den Interviews, dass Trainer Xabi Alonso, der auch noch in der kommenden Saison Bayer-Trainer bleiben wird, das Ziel hat ungeschlagen durch diese Spielzeit zu gehen. Die West-Ham-Fans freuen sich zudem auf die Rückkehr von Torjäger Jarrod Bowen, der im Hinspiel verletzt passen mussen, nun aber einsatzbereit ist.

Leverkusen wird gewarnt sein, denn West Ham United zeigte seine Heimstärke bereits gegen einen anderen Bundesligisten. Der SC Freiburg gewann gegen die Londoner zuhause mit 1:0, schied dann aber nach einer 0:5-Niederlage im Auswärtsspiel deutlich aus dem Bewerb. Sollte Xabi Alonso seine Mannschaft trotz der Meisterfeier fit gemacht haben, dann könnte ein Rekord fallen. In den Top-5-Ligen sind Juventus und Bayer mit einer Serie von 43 Spielen ohne Niederlage aktuell die Rekordhalter. Der frischgebackene Meister kann dies nun ausbauen.

