Fernando Santos wird polnischer Teamchef, portugiesische Toptalente finden neue Klubs

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Fabio Silva

ST, 20, POR | Wolverhampton Wanderers – > PSV Eindhoven

Bereits vor 2 ½ Jahren stellten wir den portugiesischen Angreifer Fabio Silva als eines der größten Nachwuchstalente weltweit vor. Kurze Zeit später wechselte er um 40 Millionen Euro vom FC Porto zu den Wolverhampton Wanderers. In der Premier League konnte er allerdings vorerst nicht Fuß fassen, erzielte für die Wolves in 62 Spielen nur vier Spiele und sechs Assists. Zuletzt wurde er deshalb nach Anderlecht verliehen, wo er in nur einer Halbsaison auf 32 Spiele kam und dabei elf Tore und vier Assists beisteuerte. Nun geht Fabio Silva leihweise einen Schritt weiter und wechselt leihweise bis zum Saisonende zur PSV Eindhoven. Die Niederländer, die aktuell Dritter in der Eredivisie sind, halten allerdings keine Kaufoption auf den U21-Teamspieler Portugals.

Tomás Tavares

RV, 21, POR | Benfica Lissabon – > Spartak Moskau

Auch der21-jährigen Rechtsverteidiger Tomás Tavares galt in jüngeren Jahren als eines von Portugals Top-Talenten. Der Kollege von Fabio Silva im portugiesischen U21-Team kam aber noch nicht wirklich in die Gänge. Benfica verlieh den kraftvollen Außenbahnspieler mehrmals – zuerst nach Spanien an Alaves, danach innerhalb Portugals an Farense und Famalicao und schließlich in die Schweiz zum FC Basel. Phasenweise spielte Tavares solide, aber auch nicht gut genug, um bei Benfica mit dem etatmäßigen Rechtsverteidiger Alexander Bah zu konkurrieren. Nun wechselt Tavares zu Spartak Moskau: Die Russen bezahlten drei Millionen Euro Ablöse und banden den kapverdisch-stämmigen Tavares bis Sommer 2026.

Arnaut Danjuma

LA, 25, NED | Villarreal CF – > Tottenham Hotspur

Um den sechsfachen niederländischen Teamspieler Arnaut Danjuma entbrannte zuletzt ein heißer Transferfight. Der 25-Jährige stand auf dem Zettel seines Ex-Klubs Bournemouth, sowie von Everton und Stade Rennes, wechselt nun aber vorerst leihweise zu Tottenham Hotspur. Der gebürtige Nigerianer kam in der laufenden Saison für seinen Klub Villarreal auf 17 Einsätze und sechs Tore. Tottenham hält eine Kaufoption auf den Stürmer, der in Spanien noch einen Vertrag bis 2026 hat.

Fernando Santos

TR, 68, POR | Portugal – > Polen

Mehr als acht Jahre lang coachte Fernando Santos die portugiesische Nationalmannschaft. Dabei saß er in 109 Länderspielen auf der Bank und gewann mit Portugal im Jahr 2016 die Europameisterschaft. Nach der erfolglosen WM 2022 war allerdings für den in der Öffentlichkeit schon länger umstrittenen 68-Jährigen Schluss. Nun unterschrieb Santos einen neuen Vertrag beim polnischen Verband, wo er Czeslaw Michniewicz als Teamchef beerbt. Polen ist nach Portugal und Griechenland die dritte Nationalmannschaft, die der eher vorsichtig und defensiv denkende Santos betreuen wird.