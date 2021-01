Bundesliga-Statistiken: Pichler bestreitet meiste Kopfballduelle

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout...

Heute wollen wir uns eine Statistik ansehen in der meistens die Stürmer und Verteidiger die Nase vorne haben. Es geht um Luftzweikämpfe, wobei wir uns ansehen wer die meisten Kopfballduelle bestritt und welche Spieler die höchsten Erfolgsquoten in der Luft aufweisen.

Die meisten Kopfballduelle in der österreichischen Bundesliga

Auf Platz 1 findet sich hier ein Spieler mit dem viele Fußballfans wahrscheinlich nicht gerechnet haben. Benedikt Pichler von der Wiener Austria bestritt bis zur Winterpause 144 Kopfballduelle und damit um ganze 27 Duelle mehr als LASK-Abwehrchef Gernot Trauner. Auf Platz 3 befindet sich der zweikampfstarke Rapid-Stürmer Ercan Kara vor Sturm-Legionär Jan Gorenc-Stankovic. In der vergangenen Saison bestritt übrigens Gernot Trauner die meisten Duelle vor Balaj (307) und Svoboda (238).

Die meisten Kopfballduelle pro 90 Minuten

Auch hier liegt Benedikt Pichler fast ganz vorne und muss nur Altach-Stürmer Maderner den Vorrang lassen, der in 566 Spielminuten im Schnitt 12.08 Kopfballduelle bestritt. Balaj, Granda und Greiml machen große Sprünge nach vorne und liegen nun in den Top 10. Interessant ist, dass im Vergleich zum vergangenen Jahr die Werte der Top-Spieler in dieser Kategorie deutlich geringer ausfallen. Vergangene Saison lag Marko Kvasina mit 18.98 Kopfbällen pro 90 Minuten vor Stefan Maierhofer, der im Schnitt immerhin auf 16.45 Kopfbälle pro 90 Minuten kam.

Die beste Zweikampfquote in der Luft

Sehen wir uns nun an welche Spieler die meisten ihrer Kopfballduelle in der österreichischen Bundesliga für sich entscheiden können? Vergangene Saison lag Onguéne (74.32%) vor Filipovic (72.94%) und Trauner (72.67%). In dieser Spielzeit führt ein Neuzugang diese Wertung an. Sturm-Innenverteidiger Gregory Wüthrich gewann starke 77.27% seiner Duelle in der Luft und liegt damit vor den LASK-Akteuren Andrade und Trainer auf Platz 1.

Die meisten Kopfballduelle in den Top 5 Ligen pro 90 Minuten

Sheffield-United-Angreifer Oliver McBurnie tätigte die meisten Kopfballduelle pro 90 Minuten in der bisherigen Saison. Es fällt sofort auf, dass gleich drei Angreifer von Osasuna in den Top 10 liegen. Man kann wohl daraus schließen, dass der spanische Klub eher mittels zahlreicher hoher Bälle in den gegnerischen Strafraum zum Erfolg kommen will als über ein gepflegtes Kurzpassspiel. Interessant ist auch, dass sich im Gegensatz zur österreichischen Liga, kein Abwehrspieler in den Top 20 befindet.

