Statistiken zur Winterpause: Trauner spielt meiste Pässe ins letzte Drittel

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Gestern sahen wir uns in unserer Statistik-Serie die Spieler mit den meisten Schlüsselpässen an, die WAC-Mittelfeldspieler Michael Liendl eindrucksvoll für sich entschied. Heute wollen wir uns ebenfalls einer interessanten Passstatistik widmen und uns ansehen welche Kicker der österreichischen Bundesliga die meisten Zuspiele ins letzte gegnerische Drittel anbringen.

Die meisten Pässe ins letzte Drittel

Nimmt man die absoluten Zahlen für die Zuspiele ins letzte Drittel her, liegt Abwehrchef Gernot Trauner an der Spitze der Wertung. Der Innenverteidiger steht zur Winterpause bei 147 Zuspielen ins letzte gegnerische Drittel und liegt damit vor Michael Liendl und den beiden Mannschaftskollegen Michorl und Wiesinger. Auffallend ist, dass sich so wie bei den Schlüsselpässen kein Rapid-Spieler in den Top 20 befindet – der beste Hütteldorfer in dieser Wertung ist Ullmann auf Platz 25 mit 77 Zuspielen ins letzte gegnerische Drittel. Dass Trauner diese Wertung anführt ist insofern überraschend, da er in der vergangenen Saison bloß auf Platz 15 lag und Ramalho und Liendl über 100 Zuspiele mehr ins letzte Drittel tätigten als der LASK-Abwehrchef. Trauner nimmt aber heuer auch im Spielaufbau eine dominantere Rolle als in der Vorsaison ein und spielte in der bisherigen Saison mit 826 Pässen die meisten der Bundesliga.

Die meisten Pässe ins letzte Drittel pro 90 Minuten

Wenn man sich ansieht welche Spieler die meisten Pässe ins letzte Drittel pro 90 Minuten fabrizierten, gibt es doch einige Änderungen gegenüber der ersten Wertung. Die spielerische Dominanz der Salzburger sticht hier sofort ins Auge, denn mit Junuzovic und Camara führen nun zwei Akteure des Serienmeisters die Wertung an. Insbesondere Junuzovic sticht mit 15.57 Zuspielen ins letzte Drittel pro 90 Minuten in dieser Wertung heraus. Einen großen Sprung nach oben macht nun auch Rapid-Mittelfeldspieler Dejan Petrovic, der den Sprung in die Top 10 nur ganz knapp verfehlte.

Die Zahlen im internationalen Vergleich

Zlatko Junuzovic würde mit seinen 15.57 Zuspielen ins letzte Drittel von allen Spielern der Top-5-Ligen auf Platz 3 stehen. Nur Liverpool-Urgestein Jordan Henderson und PSG-Legionär Marco Veratti weisen höhere Werte auf. In den Top 10 der Top-5-Ligen befinden sich mit Dragovic und Alaba übrigens zwei Österreicher!

