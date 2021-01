Statistiken zur Winterpause: Liendl weiterhin Schlüsselpass-Spezialist

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout...

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Wer unsere Statistik-Serien über die österreichische Bundesliga verfolgt wird sich nicht wundern, dass Michael Liendl bei den Schlüsselpässen wieder einmal die Nummer Eins in Österreich ist. Kein anderer Spieler liefert so konstant gefährliche Vorlagen zu seinen Mitspielern wie der WAC-Mittelfeldakteur. Liendls Werte sind auch im internationalen Vergleich absolut top, wie wir in diesem Artikel noch sehen werden.

Schlüsselpässe in der österreichischen Bundesliga

In der vergangenen Saison kam Michael Liendl in 2964 Einsatzminuten auf 26 Schlüsselpässe. Damals folgten die Salzburger Hwang und Ulmer auf den Plätzen 2 und 3. In der aktuellen Saison setzte der WAC-Mittelfeldspieler noch einen drauf und steht nach nur 914 Spielminuten bei 18 Schlüsselpässen. Auf Platz 2 liegt etwas überraschend mit Kofi Schulz ein Außenverteidiger des SKN St. Pölten, gefolgt von drei Spielern des SK Sturm. Etwas überraschend ist, dass kein einziger Spieler des SK Rapid unter den Top 30 in dieser Liste ist. In absoluten Zahlen steuerte Szoboszlai die meisten Schlüsselpässe für die Salzburger bei, während Ranftl auf Platz 7 der beste LASK-Spieler in dieser Wertung ist. Mit Teigl, Wimmer und Suttner finden sich drei Austria-Akteure auf den Plätzen 19-21.

Schlüsselpässe pro 90 Minuten in der österreichischen Bundesliga

Auch in dieser Wertung liegt Michael Liendl auf Platz 1 und weist starke 1.77 Schlüsselpässe von 90 Minuten auf. Schulz liegt immer noch in den Top 10, fiel aber von Platz 2 auf Platz 8 zurück, dafür machten Daka und Rieder machten einen großen Sprung nach vorne. Mit Marcel Ritzmaier findet sich nun auch ein Spieler des SK Rapid gerade noch in den Top 20. Beim LASK fiel Dauerbrenner Ranftl aus den Top 20 heraus, dafür rückte Holland in die Top 10.

Liendls Werte im Vergleich mit den Stars der Top 5 Ligen

In der vergangenen Saison führte Angel Di Maria diese Wertung mit starken 1.96 Schlüsselpässen pro 90 Minuten vor Bayern-Spieler Thomas Müller (1.76) und Manchester City-Legionär Kevin De Bruyne (1.57) an. Auch in dieser Saison hat PSG-Star Di Maria die Nase vorne und spielte bis dato die meisten Schlüsselpässe pro 90 Minuten von allen Spielern in den Top-5-Ligen. Mannschaftskollege Neymar folgt hinter Dortmund-Legionär Guerreiro auf Platz 3, Thomas Müller befindet sich so wie letzten Jahr auch auf einem Spitzenplatz.

Kein Spieler der Top-5-Ligen schaffte es aber mehr Schlüsselpässe beizusteuern als WAC-Leader Michael Liendl, was die starke Leistung des Wolfsbergers noch einmal zusätzlich verdeutlicht. Natürlich hat Liendl in der österreichischen Liga schwächere Gegenspieler als die Weltstars in dieser Liste, doch das soll die Leistung des konstanten Mittelfeldspielers nicht allzu sehr schmälern.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!