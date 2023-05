Chelsea zeigt Interesse an Emanuel Emegha

Wie es zu erwarten war, ruft die starke Saison des SK Sturm Graz Großklubs auf den Plan. Zuletzt berichteten Medien vom Interesse des englischen...

Wie es zu erwarten war, ruft die starke Saison des SK Sturm Graz Großklubs auf den Plan. Zuletzt berichteten Medien vom Interesse des englischen Großklubs Chelsea an Angreifer Emanuel Emegha.

Nach der fast schon peinlichen, letzten Transferperioden mit erfolglosen Ausgaben von etwa 600 Millionen Euro (!), orientiert sich Chelsea dieses Jahr ein wenig um und scoutet laut der Website „Foot Mercato“ dieses Jahr auch in den „weniger prestigeträchtigen Ligen“, was auch die österreichische Bundesliga miteinschließt.

Den Blues angetan soll es vor allem Sturms Emanuel Emegha haben. Dem 20-jährigen Niederländer wird eine goldene Zukunft attestiert und auch wenn beim U20-Teamspieler einige Abläufe noch etwas fahrig und ausgereift sind, erkennt man das riesige Potential des 195cm-Mannes mit freiem Auge.

Sturm hatte Emegha erst im vergangenen August von Royal Antwerpen geholt und kolportierte 1,5 Millionen Euro Ablöse bezahlt. Etwa ein halbes Jahr davor bezahlte Antwerpen zwei Millionen Euro an Emeghas Stammverein Sparta Rotterdam.

Als Tabellenzwölfter ist Chelsea eine der größten, negativen Überraschungen der laufenden Premier-League-Saison. Wenige Runden vor Schluss sind die Blues noch nicht einmal fix vor dem Abstieg gerettet. An echten Mittelstürmern fehlt es Blues derzeit: Armando Broja fällt noch einige Monate aufgrund eines Kreuzbandrisses aus, Pierre-Émerick Aubameyang spielte eine miserable Saison. Der 20-jährige David Datro Fofana, für den Chelsea übrigens 12 Millionen Euro an Molde überwies, spielt noch keine Rolle, hat aber einen Vertrag bis 2029.

Aktuell sind aber zahlreiche Stürmer und Offensivspieler bei Chelsea im Gespräch. Die Liste erstreckt sich von Sadio Mané und Chroistopher Nkunku, bis Rasmus Höjlund und Victor Osimhen. Emegha ist hierbei ein Name von vielen und die Kaderplanung der Blues für die kommende Saison ist noch bei weitem nicht so weit fortgeschritten, dass man derzeit Nägel mit Köpfen machen könnte. Vorerst gilt es, die schwache Saison halbwegs versöhnlich abzuschließen, danach könnten Emegha und andere ein ernsthaftes Thema werden. Aktuell ist der Sturm-Angreifer und frischgebackene Cup-Sieger wohl nur ein Name von sehr vielen…