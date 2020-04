Corona: Rapid bittet Abonnenten um Geduld

Liebe Rapid-Fans! Wir hoffen, dass es Euch den Umständen entsprechend gut geht und wünschen für diese herausfordernde Zeit viel Kraft...

[ Presseinfo SK Rapid ]

Liebe Rapid-Fans!

Wir hoffen, dass es Euch den Umständen entsprechend gut geht und wünschen für diese herausfordernde Zeit viel Kraft und Gesundheit!

Wie Ihr sicherlich mitbekommen habt, hat die österreichische Bundesregierung am vergangenen Montag bekanntgegeben, dass alle Events bis Ende Juni nicht stattfinden können. Dies betrifft natürlich auch die Veranstaltungen des SK Rapid, wodurch wir leider den Greenie-Tag am 14.04.2020, den SK Rapid Stammtisch am 23.04.2020, den Rapidlauf am 08.05.2020, das 4. Internationale SK Rapid Special Needs Turnier von 30. – 31.05.2020, das 13. SK Rapid U9 Wiener Zucker Turnier von 06.- 07.06.2020, unser geplantes Mitgliedertreffen am 15.06.2020 sowie die ersten SK Rapid Fußball Jugendcamps im Juli vorerst verschieben müssen. Nähere Informationen zu möglichen Ersatzterminen folgen!

Der SK Rapid wurde gegründet, um Fußball zu spielen. Leider ist dies seit rund einem Monat nicht mehr möglich und zum heutigen Tage können wir auch noch nicht mit Gewissheit sagen, wann der Spielbetrieb fortgesetzt wird, ob die laufende Saison dann weitergespielt wird und ab wann wieder Zuschauer bei den Spielen dabei sein dürfen. Wir alle wünschen uns natürlich, dass wir bald gemeinsam Fußballfeste in Hütteldorf feiern können, nichtsdestotrotz steht jetzt die Gesundheit im Vordergrund.

Dennoch erreichen uns verständlicherweise regelmäßig einige Anfragen, wie der SK Rapid mit bereits erworbenen Tages- und Jahreskarten verfahren wird. Hier handelt es sich um das Jahresabo, das Meistergruppen-Abo für die Heim- und Auswärtsspiele, sowie die bereits erworbenen Tageskarten für die Spiele in der Meistergruppe in Hütteldorf und auch auswärts.

Leider können wir aufgrund der gegenwärtigen Situation und des derzeit noch völlig unklaren weiteren Saisonverlaufs noch nicht auf jede dieser Fragen eine konkrete Antwort geben. Daher bitten wir Euch in dieser Sache noch um etwas Geduld und danken auch auf diesem Wege den zahlreichen Rapidlerinnen und Rapidlern, die sich darüber hinaus in den letzten Tagen bei uns gemeldet haben um zu deponieren, dass sie darauf Wert legen, keinerlei Rückerstattungen anzumelden, um den SK Rapid in dieser Ausnahmesituation zu unterstützen! Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den SK Rapid bestmöglich durch diese herausfordernde Zeit zu führen und haben daher zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, wie etwa die Einführung der Kurzarbeit bei den Mitarbeitern bis hin zur Umstellung auf „Notbetrieb“, um die laufenden Kosten auf ein Minimum zu senken. Zudem haben wir uns mit Spielern und Trainern auf einen Gehaltsverzicht von insgesamt über einem Drittel geeinigt, dem wir uns als Geschäftsführung selbstverständlich angeschlossen haben. Dennoch wird eine dauerhafte Unterbrechung bzw. gar ein Abbruch des Fußballspielbetriebs auch für unseren Herzensverein enorm herausfordernd.

Am 16. April ist eine Video-Klubkonferenz der Österreichischen Bundesliga geplant, in der über den weiteren Meisterschaftsbetrieb gesprochen wird. Erst wenn gemäß den Vorgaben der nationalen und internationalen Verbände und vor allem der Behörden eine Entscheidung gefallen ist, ob und wie wir die laufende Meisterschaft zu Ende spielen, werden wir hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise beim SK Rapid versuchen, gemeinsam mit euch eine Lösung zu finden, insbesondere was bereits gekaufte Tages- und Dauerkarten anbelangt. Bis dahin behalten Eure bereits erworbenen Tickets natürlich nach wie vor ihre Gültigkeit und sollen daher unbedingt aufgehoben werden. Sobald es neue Informationen bzw. eine Entscheidung der Österreichischen Fußball-Bundesliga gibt, werden wir umgehend zu diesen Themen auf unseren Kanälen informieren.

Rapid ist für die allermeisten von uns weit mehr als ein Fußballverein. Rapid ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens, vielleicht sogar eine Lebenseinstellung. Uns alle eint die Sehnsucht, unsere große Liebe, die einzigartige Atmosphäre und unsere vielen Freunde bald wiederzusehen. Daher ist es auch wichtig, gemeinsam mitzuhelfen, um das Virus einzudämmen, damit wir alle gesund bleiben und hoffentlich bald wieder unsere Rapid sehen. Wir möchten uns für die vielen großartigen Initiativen von Rapidfans für Menschen, die von dieser Ausnahmesituation besonders betroffen sind, und auch für die zahlreichen Unterstützungsangebote vieler Fans von ganzem Herzen bedanken! Auch für unseren Klub ist die Situation eine schwierige und wir garantieren Euch, dass wir uns bestmöglich für die Interessen von Rapid einsetzen sowie mit all unseren Handlungen und Maßnahmen ein einziges Ziel verfolgen: Den erfolgreichen Fortbestand des SK Rapid zu sichern. Wir sind davon überzeugt, dass dies mit Unterstützung und dem Zusammenhalt der Rapid-Gemeinschaft auch gelingen wird.

Schon jetzt bedanken wir uns bei allen Rapid-Fans für die Geduld, für das Verständnis und die Treue in dieser für uns alle herausfordernden Zeit!

Wir wünschen Euch alles Gute und freuen uns auf ein möglichst baldiges Wiedersehen. Bleibt gesund!