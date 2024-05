Das sagen die Austria-Fans vor dem Playoff-Spiel gegen den WAC

Für die meisten Bundesliga-Klubs wartet nach der letzten Runde die Sommerpause auf die Trainer und Spieler. Das gilt nicht für den Wolfsberger AC und...

Für die meisten Bundesliga-Klubs wartet nach der letzten Runde die Sommerpause auf die Trainer und Spieler. Das gilt nicht für den Wolfsberger AC und die Wiener Austria, die heute das erste von der Playoffspielen bestreiten werden. Der Sieger dieser Paarung spielt anschließend gegen den TSV Hartberg um einen Platz in der Europa-Conference´-League-Qualifikation. Wir wollen uns ansehen was sich die Austria-Fans heute von ihren Teams erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ViolaRoss: „Spielen wir so wie gegen BW Linz in der ersten Halbzeit und der WAC spielt so wie in der ersten Halbzeit, dann habe ich keine Sorge, dass wir gewinnen. Spielen wir jedoch so wie in den letzten 20 Minuten gegen BW Linz und der WAC so wie in den ersten 20 Minuten von Halbzeit 2, dann sehe ich schwarz. Ich hoffe jedoch auf Ersteres.“

Nuggetface: „Wir halten unser spielerisches Niveau aber nur meistens 20 bis 30 Minuten. Ich kann mich noch an das Auswärtsspiel im November gegen den WAC erinnern. Da hatten wir in Hälfte 1 Chancen fürs ganze Spiel und haben trotzdem verloren – das war damals die erste Niederlage seit September.“

Triggerpoint: „Ich kann gar nicht sagen, wie angefressen ich bin. Ich kann mir so kurzfristig nicht freinehmen um nach Kärnten zu fahren. Top, dass wir das Heimrecht verspielt haben. Wie kommt man auf die Idee, dass der Achte noch eine Chance auf einen internationalen Startplatz hat. Völlig irre“

pramm1ff: „Das Irrste an dem Ganzen ist, dass Teams, die den Frühling in der gleichen Liga verbrachten in einem Entscheidungsspiel gegeneinander antreten. Warum nicht einfach: Platz 5 im oberen Playoff gegen Platz 7 im unteren Playoff – Hin- und Rückspiel, fertig?“

BK10: „Ich finde das Playoff an sich nicht schlecht, nur dass der Sechste nicht mitspielen darf ist halt falsch. Wie wäre es wenn die vier Mannschaften, also Platz 5 bis 8, sich das mit jeder gegen jeden (sind auch nur 3 Spiele) ausspielen würde?“

valentin1911: „Wir werden dort heute so org drüberfahren, dass der Riegler vor lauter Wut und Verzweiflung den Kühbauer schon präventiv raushaut.“

bigben79: „Habe heute bisher kein Gefühl zum Spiel, Ausgang offen – hoffentlich ein Aufstieg in 90 Minuten, im Elfern würden wir wohl aufsteigen. Das Wetter wird nass, könnte unserer Offensive, aber auch Ballo & Co entgegenkommen. Es wird an Asllani, Fitz, Fischer, Handl, Plavotic & Früchtl liegen, wenn wir aufsteigen sollten. Tippe auf einen 1:0 Sieg.“

Aegis: „Ich freu mich auf die Partie und hoffe am Freitag noch ein letztes Heimspiel sehen zu können nachdem ich bei den Unteren-Playoff-Spielen großteils dienstlich verhindert war. Mit einer Leistung wie in Linz und mehr Kaltschnäuzigkeit vor der Kistn wird das was!“

freak1894: „Wir müssen einfach irgendwie weiterkommen, egal wie. Hoffe die Jungs hauen nochmal alles raus und diejenigen, die angeblichen lieber früher in den Urlaub fahren sind (wieder) „leicht angeschlagen“ und deshalb nicht im Kader.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans vor dem Playoff-Spiel gegen den WAC.