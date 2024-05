Wohin zieht es Maximilian Entrup nach der EURO?

Eine der großen Überraschungen der Saison 2023/24 ist zweifellos Maximilian Entrup. Der Hartberg-Stürmer spielte vor einem Jahr noch in der Regionalliga Ost beim FC...

15 Pflichtspieltore und vier Assists in 26 Spielen für den TSV Hartberg. Der Neo-Teamstürmer Entrup machte in der abgelaufenen Saison ordentlich auf sich aufmerksam. Angesichts des Europa Conference League Playoffs ist die Saison für ihn noch nicht vorbei. Beim 3:0-Sieg in der letzten Runde bei Rapid fehlte er, weil er sich Weisheitszähne ziehen ließ. Gegen die Austria oder den WAC kann er aber wohl noch einmal angreifen.

Vom Rapid-Reibebaum zum Regionalliga-Goalgetter

Rapid war ein schwieriges Kapitel in der Karriere Entrups. 2016 wechselte er zu den Hütteldorfern, wurde wegen seiner Vergangenheit in einem Austria-Fanklub von den Fans angefeindet. Für Rapid kam er schließlich nur auf drei Einsätze, wurde schon nach einem halben Jahr wieder abgegeben, wechselte nach St. Pölten, wo er über sieben Partien nicht hinauskam und zumeist nur in der zweiten Mannschaft spielte.

Den zweiten Anlauf startete er in Lafnitz, wo er ebenfalls eher Ergänzungsspieler blieb. Im Jänner 2020 folgte 22-jährig der Rückschritt in die Regionalliga Ost – zunächst nach Traiskirchen, dann ins Marchfeld. Dort überzeugte er allerdings mit 40 Toren in zwei Saisonen, weshalb Hartberg im Sommer 2023 noch einmal aktiv wurde und den 189cm-Stürmer zurück in die Bundesliga holte.

Über Hartberg ins Nationalteam

Erst im Alter von 26 Jahren zeigte Entrup schließlich, welches Potential tatsächlich in ihm schlummert. In der Bundesliga präsentierte er sich durchsetzungsstark und treffsicher, spielte sich so bis ins Nationalteam, wo er seine Unbekümmertheit ebenfalls gleich unter Beweis stellte und schon in seinem zweiten Spiel gegen die Türkei traf.

LASK und Austria mögliche Käufer

Ein Verbleib in Hartberg wirkt unwahrscheinlich. Es ist der ideale Zeitpunkt für Entrup, noch einmal etwas weiter oben anzuklopfen. Interesse gibt es unter anderem aus der Bundesliga. Der LASK soll ein möglicher Käufer sein, auch weil ein Ljubicic-Abgang nicht auszuschließen ist, Elias Havel eine durchwachsene Saison hatte und Lucas Copado sich noch überhaupt nicht in Linz akklimatisieren konnte.

Als finanzstarker, gut zahlender Klub ist der LASK national betrachtet wohl in der „Pole Position“ um den Wiener Stürmer. Aber auch ein „romantischer“ Wechsel wurde zuletzt von Medien als mögliche Option vermeldet. Bei der Austria lechzt man seit dem Tabakovic-Abgang nach einem Brecherstürmer. Wie sich die finanziell schwer kriselnden Favoritner den Stürmer, für den Hartberg eine Ablöse verlangen wird, leisten soll, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Die Sommertransferzeit hat allerdings noch nicht einmal begonnen und Entrup braucht – auch mit der Aussicht auf einen Kaderplatz bei der EURO – keine Schnellschüsse tätigen. Auch Hartberg wird daran interessiert sein, den Stürmer so lange wie möglich zu halten, um dann das Maximum herauszuholen.

Auch das internationale Interesse wird nicht weniger werden

Schließlich gab es im vergangenen Winter auch schon internationales Interesse: Holstein Kiel, mittlerweile in die deutsche Bundesliga aufgestiegen, soll ebenso die Fühler nach Entrup ausgestreckt haben, wie der FC Schalke 04. Die „Knappen“ befinden sich zwar in einer veritablen Krise, sind aber immer noch eine spannende Adresse, auch wegen dem hohen Fanaufkommen und der damit verbundenen Emotionalität rund um den Verein. Selbst Southampton soll im vergangenen Winter einmal angeklopft bzw. Entrup zumindest beobachtet haben.

Es ist demnach davon auszugehen, dass auch internationale Angebote auf den Tisch des TSV Hartberg flattern werden. Optionen wird es einige geben – die Frage nach dem nächsten Klub Entrups wird auch ein Spiel auf Zeit sein.