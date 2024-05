Austria Wien will Ex-WAC-Stürmer Malone ausleihen

Bereits im Winter arbeitete die Wiener Austria an einer Leihe des ehemaligen WAC-Stürmers Maurice Malone, der aktuell beim FC Basel unter Vertrag steht. Nun...

Maurice Malone wechselte im Sommer 2022 leihweise vom FC Augsburg zum Wolfsberger AC, wo er in 29 Pflichtspielen starke neun Treffer und elf Assists beisteuerte. Nachdem das Leihgeschäft endete war der Offensivspieler sowohl beim SK Sturm Graz als auch beim SK Rapid im Gespräch, wechselte aber schließlich gegen eine Ablöse von zwei Millionen Euro zum FC Basel.

In der Schweizer Super League hatte er jedoch in der vergangenen Saison kaum Grund zum Jubeln, denn er kam in der Saison 2023/24 nur auf zwölf Liga-Einsätze und erzielte nur ein einziges Tor. Immerhin kam er zu vier Cup-Einsätzen, wo er beim zwei Tore und zwei Assists beisteuerte.

In der Liga verlor er jedenfalls nach wenigen Runden seinen Platz in der Startaufstellung und kam bereits im Oktober nur als Joker zum Einsatz. Ende November zog sich der Deutsche eine Meniskusverletzung zu und stieß erst Ende Februar zurück in den Kader. Im Frühjahr stand er allerdings nur einmal in der Startaufstellung und wurde ansonsten vier weitere Male eingewechselt. Zum Saisonfinish schaffte er es nicht mehr in den Kader. Seinen letzten Einsatz absolvierte er am 2. April 2024.

Der ehemalige deutsche U21-Nationaöspieler kann mit seiner aktuellen sportlichen Lage nicht zufrieden sein, dasselbe gilt natürlich auch für den FC Basel, der mit einem Leihgeschäft den 23-Jährigen von der Gehaltsliste bringen will. Laut Peter Linden sollen die Wiener Austria und der FC Basel nun vor einer Einigung stehen und Malone soll leihweise zurück in die österreichische Bundesliga wechseln. Beim FC Basel läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2027.

Maurice Malone ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, kann aber seine Torgefahr mit Abstand am besten als Mittelstürmer unter Beweis stellen. Beim WAC begann er in den meisten Partien dementsprechend im Sturmzentrum, wobei er auch als Linksaußen in der österreichischen Bundesliga keine schlechte Figur abgab. Beim FC Basel kam er in seinen wenigen Einsätzen auf beiden Flügeln und im Sturmzentrum zum Einsatz.