Rapid-Neuzugang Raux Yao überzeugt mit tollem Assist für Rodez

Der Transfer des Innenverteidigers Serge-Philippe Raux Yao zu Rapid im kommenden Sommer ist bereits beschlossene Sache. Am vergangenen Wochenende überzeugte der 24-jährige Franzose aber noch für seinen Klub Rodez und steuerte einen sehenswerten Assist bei.

Rodez sicherte sich am Freitag mit einem 2:0-Sieg über Ajaccio die Teilnahme am Aufstiegsplayoff der französischen Ligue 2. Der Underdog beendete die Saison sensationell als Vierter und trifft heute im Viertelfinale des Aufstiegsplayoffs zu Hause auf den Paris FC. Wenn dieses Spiel gewonnen wird, muss Raux Yao mit seinem Team noch gegen die AS Saint-Étienne antreten und schließlich auch noch den FC Metz bezwingen, um in die Ligue 1 aufzusteigen.

Beim 2:0-Sieg gegen Ajaccio zeigte der Neo-Rapidler nochmal, was in seinem starken linken Fuß steckt. Nachdem Giovanni Haag bereits nach drei Minuten das 1:0 besorgte, bereitete Raux Yao nach sechs Minuten mit einem wunderschönen, öffnenden Pass das 2:0 durch Andréas Hountondji vor.

Ihr könnt den Treffer bzw. Raux Yaos Assist sehen, indem ihr in dieses Video klickt. Hier seht ihr den Assist bei 0:38.

Direkte Assists hatten bei Raux Yao bisher eher Seltenheitswert. Normalerweise ist der 197cm-Abwehrspieler eher der Spieler, der für den Assist-Assist sorgt. Der Pass, der zum 2:0 für Rodez führte, war der zweite Assist des Franzosen in der laufenden Spielzeit.

Raux Yao fehlte in dieser Saison nur ein einziges Mal aufgrund einer Sperre und spielte in den 37 anderen Partien immer über die vollen 90 Minuten durch. Bei Rapid unterzeichnete er einen Vierjahresvertrag. Unsere ausführliche Spieleranalyse über den Innenverteidiger findet ihr in diesem Artikel.