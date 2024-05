Salzburgs Oumar Solet bei mehreren Top-Klubs im Gespräch

Bei Red Bull Salzburg steht nach jeder Saison ein größerer Umbruch an, denn die Spieler der Mozartstädter sind international sehr begehrt. Dieses Jahr könnten...

Bei Red Bull Salzburg steht nach jeder Saison ein größerer Umbruch an, denn die Spieler der Mozartstädter sind international sehr begehrt. Dieses Jahr könnten wir besonders viele Transfers sehen. Einer davon wird vermutlich der Abgang des Innenverteidigers Oumar Solet, der nur noch ein Jahr Vertrag beim österreichischen Vizemeister hat.

Es spricht einiges dafür, dass in Salzburg kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Nachdem die erfolgsverwöhnten roten Bullen diese Saison ohne Titel dastehen und auch über weite Strecken die Red-Bull-DNA vermissen ließen, wird man sicherlich gewillt sein in den Kader zu investieren und versuchen dem neuen Trainer Pepijn Lijnders alle Wünsche zu erfüllen. Gleichzeitig werden aber auch einige Spieler den Verein verlassen wollen, zumal in der kommenden Saison der Platz in der Champions-League-Gruppenphase nicht gesichert ist und über die Qualifikation erreicht werden muss.

Verpflichtet Freund seinen ehemaligen Schützling

Um Oumer Solet ranken sich aktuell einige besonders interessante Gerüchte. Das Wildeste ist ein möglicher Transfer zum FC Bayern München. Laut BILD ist Leverkusens Jonathan Tah der Wunsch-Innenverteidiger des deutschen Rekordmeisters. Sollte jedoch dieser ambitionierte Transfer nicht funktionieren, dann könnte Solet eine Alternative sein. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund holte den Abwehrspieler im Sommer 2020 gegen eine Ablöse von 4,5 Millionen Euro aus Lyon nach Salzburg, wo er seitdem 106 Partien absolvierte.

Möglicher Lacroix-Ersatz bei Wolfsburg

Mit dem VfL Wolfsburg soll ein weiterer Bundesliga-Klub ernsthaftes Interesse am Abwehrspieler haben. Der Bundesligist wird nämlich höchstwahrscheinlich Innenverteidiger Maxence Lacroix an einen Spitzenklub verlieren und ein Jahr vor Vertragsende noch einmal für den Franzosen abkassieren. Solet soll dort die erste Wahl und zu man findet einige Parallelen zu Lacroix. Beide Innenverteidiger sind 24 Jahre alt, kommen aus Frankreich und haben einen bis Sommer 2025 laufenden Vertrag. So wie Wolfsburg werden auch die Salzburger Funktionäre nicht abwarten wollen, dass dieser ausläuft und der Spieler ablösefrei wechselt. Dass Solet seinen Vertrag in Salzburg verlängert ist eher unwahrscheinlich, da er schon vergangenen Sommer mit einem Transfer geliebäugelt hat.

Neben den beiden Bundesligisten soll es aber auch Interesse aus der Serie A und der Premier League geben. Wie fussballtransfers.com berichtet, sollen unter anderem die AS Roma und West Ham United Interesse am Salzburger Innenverteidiger haben.