Müldür wechselt in die Türkei: Wieder „Körberlgeld“ für Rapid!

Der in Wien geborene türkische Nationalspieler Mert Müldür hat einen neuen Verein. Nachdem es schon in den letzten Monaten immer wieder hartnäckige Gerüchte über einen Abgang von der US Sassuolo gab, wechselte der 24-jährige Ex-Rapidler nun fix zu Fenerbahce Istanbul.

Mit Galatasaray und dem FC Augsburg gab es auch noch andere Interessenten für den Rechtsverteidiger, der in jungen Jahren bei Rapid zumeist als Innenverteidiger auflief. Rapid verkaufte den Abwehrspieler im Sommer 2019 um kolportierte 4,7 Millionen Euro nach Italien – Fenerbahce soll nun inklusive Boni 3,5 Millionen Euro für den 18-fachen türkischen Teamspieler bezahlt haben. Müldür soll bei den Blau-Gelben einen Vierjahresvertrag unterzeichnen.

Bei der US Sassuolo konnte sich Müldür als Rechtsverteidiger festspielen, bestritt 90 Spiele, erzielte dabei zwei Tore und fünf Assists. Zuvor hatte der Wiener 47 Pflichtspiele für den SK Rapid absolviert. Im vergangenen Sommer wurde Müldür allerdings durch einen Knöchelbruch zurückgeworfen, der ihn fast die ganze Saison außer Gefecht setzte.

Wie bereits mehrmals in diesem Transfersommer wird sein Ex-Klub auch an diesem Transfer mitpartizipieren. Dank des Solidaritätsbeitrags der FIFA hat Rapid Anspruch auf etwa 100.000 bis 120.000 Euro. Müldür spielte im Nachwuchs ganze 13 Jahre für die Hütteldorfer.

Rapid, das in der laufenden Transferperiode noch keinerlei Ablösesummen für verkaufte Spieler lukrierte, verdiente bisher vor allem dank seiner Ex-Kicker. Die Transfers von Milos Kerkez, Attila Szalai, Marcel Sabitzer, Christoph Klarer und nun eben Mert Müldür ermöglichten für die Grün-Weißen bereits einen Anspruch auf etwa 900.000 Euro. Für die fünf Ex-Rapidler wurden in den letzten Wochen insgesamt etwa 55 Millionen Euro Ablöse bezahlt.

