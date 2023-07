Austria-Fans: „Es liegen Welten zwischen uns und Sturm“

Die Wiener Austria verlor das Heimspiel zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison 2023/24 gegen den SK Sturm mit 0:3 und war über die gesamte Partie...

Die Wiener Austria verlor das Heimspiel zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison 2023/24 gegen den SK Sturm mit 0:3 und war über die gesamte Partie hinweg die unterlegene Mannschaft. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel sagen und haben uns dafür wie immer im Austrian Soccer Board für euch umgehört. Wir starten in diesem Artikel mit den Kommentaren der Austria-Anhänger.

rabbitear1911: „Ich habe das Ganze jetzt mal ein wenig sacken lassen. Klar ist Sturm besser, aber so wirds jeder Mannschaft außer Salzburg gehen. Die Tore die wir allerdings bekommen haben, waren nicht mehr als dumm und selbstverschuldet. Die rote Karte war dann der Genickbruch per se. Den Teufel an die Wand zu malen ist von uns hier der falsche Zugang, denn ich hoffe und glaube, dass man noch am Transfermarkt aktiv werden wird.“

Gatrik: „In jeder Hinsicht und in der Höhe verdient. Wir sind mit 10 Mann in der zweiten Halbzeit irgendwann dann besser ins Spiel gekommen, als es Sturm schon egal war und sie nicht mehr mussten.“

paulaustria: „Unangenehme Niederlage, weil wir heute komplett chancenlos waren. Insgesamt ist Sturm einfach ein Level über uns. Dass wir keinen besonders guten Tag erwischt haben und der Spielverlauf so katastrophal wie nur möglich war hat’s natürlich auch nicht besser gemacht. Also für die Spieler heißt es jetzt abhacken, weiter an sich arbeiten und gegen Borac ruhig die Führung runterspielen, weil gegen die sind wir qualitativ Sturm und jetzt wo sie nicht mehr ewig mauern können und wir theoretisch kein Tor schießen müssen, muss man „nur“ eine gute, reife Leistung liefern. Es kommen sicher wieder bessere Spiele. Für die Fans gilt es jetzt diese Niederlage nicht zu überbewerten, aber sich wieder über unseren wirklichen derzeitigen sportlichen Stand im Klaren zu sein. Das trotzdem weiter die Mannschaft brav supportet wird ist ja wohl eh klar.“

zico74: „Sehr ernüchternd. Das geht deutlich besser. Aber man muss auch sagen, dass Sturm sehr stark war. Die haben uns in der ersten Hälfte keine Zeit zum Atmen gelassen und ab der roten Karte war das Spiel gegessen. Gratulation nach Graz.“

veilchen27: „Eine sehr verdiente Niederlage und trotzdem hat Sturm uns mit nur drei Torschüssen aufs Tor auch drei Tore gemacht. Alle drei Tore durch Standards, zwei Mal durch ein direkt verlorenes Kopfballduell (0:2 Tabakovic, 0:3 Polster). Das ärgert mich schon massiv und da brauchen wir nicht über Spielidee, Pressing, etc. reden, wenn es dann drei Standards sind. Wir hatten aber auch nie Sicherheit oder Auftrieb in unserem Spiel, wie im Vorbesprechungsthread erwartet haben wir wenig spielerische Lösungen gesucht, sondern vor allem weite Bälle, da hatten wir dann selten den zweiten Ball, waren oft einen Schritt zu spät, und das ist mit einem Rückstand doppelt mühsam.

AustriaWien1997: „Absolut verdiente Niederlage. So unterlegen hätte ich uns nicht erwarten. In Zukunft bitte nicht krampfhaft Fischer/Braunöder aufstellen, wenn es vorne ganz eindeutig an Speed fehlt. Da hätte ein Gruber um einiges mehr gebracht. Ist Polster schon im Erwachsenen Fußball angekommen? So wie der nach Ballverlust hinterhertrabt ist eine Gemeinheit.“

Viereee: „Außer einem unangenehmen Gefühl des deutlichen Klassenunterschieds bleibt vor allem der Eindruck einer sehr peinlichen Defensivleistung, speziell bei den Toren und der roten Karte. Euphorie ist in der Transferperiode bislang sowieso nicht aufgekommen, aber das war mehr als ernüchternd. Wer hat hier eigentlich Plavotic als Toptransfer angekündigt? Der kommt nicht einmal an einem Spieler wie Handl vorbei.“

leidenderfreak: „Diese Unterlegenheit bereitet mir starke körperliche Schmerzen. Habe nicht geglaubt, dass wir so weit weg sind von den Grazern.“

ViolaFreak84: „Auch wenn Sturm besser war müssen wir uns anders präsentieren. Man wollte sich in der Abwehr stabilisieren, aber so wirklich dürfte das noch nicht gelungen sein. Dass aber der Großteil der Mannschaft so einen schlechten Start hinlegt muss besprochen werden. Man wird sehen inwieweit es reichen wird heuer um oben mitspielen zu können. Auf jeden Fall muss hier eine immense Steigerung her!“

ForzaViola71: „Leider hat uns Früchtl heute mit dem 0:1 einen Bärendienst erwiesen und Martins mit der Roten den Deckel draufgemacht. Gegen die Grazer hast nur eine Chance, wenn alles passt, heute wurden uns leider unsere Grenzen aufgezeigt.“

Titurel: „Das war heute für die Grazer ein fröhliches Schlittenfahren in Wien Favoriten – da sind Welten zwischen uns und denen. Schauma, dass wir ins obere Playoff kommen – dann schauma weiter.“

