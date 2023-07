„L’Èquipe“: Rapid gab Angebot für Strasbourg-Verteidiger Marvin Senaya ab

Das renommierte französische Sportmedium „L’Èquipe“ berichtete am Dienstagabend vom regen Interesse des SK Rapid an Strasbourg-Rechtsverteidiger Marvin Senaya. Der 22-Jährige dürfte für eine Leihe...

Das renommierte französische Sportmedium „L’Èquipe“ berichtete am Dienstagabend vom regen Interesse des SK Rapid an Strasbourg-Rechtsverteidiger Marvin Senaya. Der 22-Jährige dürfte für eine Leihe zur Verfügung stehen.

Dass Rapid sich bereits seit längerem nach einem rechten Verteidiger umschaut, ist kein Geheimnis. Die Leihe von Denso Kasius wurde nicht verlängert, Pascal Fallmann wurde nach Freiburg verliehen. Rapid verfügt auf der Rechtsverteidigerposition derzeit über den routinierten Thorsten Schick und den Slowaken Martin Koscelnik, die jedoch beide als verletzungsanfällig gelten. Zudem soll man in Hütteldorf nach einem möglichen Abnehmer für Koscelnik suchen.

Der togolesisch-stämmige Franzose Marvin Senaya soll nun die Lösung für die Position rechts in der Viererkette sein – auch, weil der 181cm-Mann die Position eines Flügelverteidigers in einer Dreierkette spielen könnte. Die offensivere Variante ist sogar die etatmäßige Position des laufstarken Franzosen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Senaya bei seinen Klubs auch immer wieder auf der linken Seite einsprang, wenn dort Not am Mann war. Auf der linken Abwehrseite Rapids ist Jonas Auer gesetzt, sein Ersatzmann ist mit Martin Moormann aber eigentlich ein Innenverteidiger.

Senaya kommt aus dem Nachwuchs von Racing Strasbourg, spielte dort aber zumeist nur in der zweiten Mannschaft und bestritt nur ein Pflichtspiele für die „Erste“ des aufstrebenden Teams. Die letzten beiden Jahre war Senaya verliehen, zuerst an den Zweitligisten Sochaux, für den er 25 Spiele bestritt, dann nach Rodez, ebenfalls Zweitligist, wo er in 38 Spielen zwei Tore und vier Assists erzielte.

Laut „L’Équipe“ hat Rapid bereits ein Angebot für Senaya abgegeben. Die Elsässer wollen den Youngster allerdings bis zu seinem Vertragsende im Sommer 2025 halten, um für alle Fälle gewappnet zu sein, wenn jemand ausfällt. Demnach scheint vor allem eine Leihe nach Wien wahrscheinlich.