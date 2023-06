Barcelona setzt sich bei Brasiliens Top-Talent Vitor Roque durch

Er könnte eine der nächsten großen Nummern im Weltfußball sein: Der 18-jährige Brasilianer Vitor Roque zeigte zuletzt für Athletico Paranaense kräftig auf, debütierte im März sogar schon im Nationalteam – und hat nun offenbar seinen Barcelona-Vertrag in der Tasche.

Bereits im vergangenen November stellten wir im Zuge unserer Serie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2005 den dynamischen Angreifer Vitor Roque vor. Damals spielte er seit einem halben Jahr für Athletico-PR, das ihn um 4,7 Millionen Euro von Cruzeiro verpflichtete.

Schon damals war bekannt, dass die spanischen Großklubs großes Interesse an einer Verpflichtung des Jungstars haben, diese aber keineswegs billig werden wird. Real Madrid schied mit der „Vorab-Verpflichtung“ des Megatalents Endrick schon etwas früher aus, aber Barcelona bekam noch harte Konkurrenz aus London. Auch Arsenal war bis zum Schluss an Vitor Roque dran. Nun dürfte sich aber Barcelona durchgesetzt haben. Der Brasilianer soll anders als Endrick bei Real Madrid nicht noch einmal verliehen werden, sondern sofort nach Katalonien wechseln.

Barcelona are closing in on deal with Athl Paranaense for Vitor Roque, verbal agreement at final stages. 🚨🔵🔴🇧🇷 #FCB

Deal agreed for €35m plus €10m add ons as per MD — taxes/commission to be fixed soon.

Contract until 2028 sealed yesterday.

Barça want Vitor to join now. pic.twitter.com/HbLYzRO8Hu

