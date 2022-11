Megatalente Jahrgang 2005 (3): Vitor Roque

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Vitor Roque

ST, 17 (28.2.2005), BRA – CA Paranaense

Beim Club Athletico Paranaense reift derzeit der Angreifer Vitor Roque heran, von dem auch man hierzulande wohl noch viel hören wird. Roque spielte bis vor kurzem eher unterm dem Radar für Cruzeiro, das aktuell nur zweitklassig ist und fiel daher auch bei den brasilianischen Nachwuchsauswahlen ein wenig durch den Rost. Im vergangenen April verpflichtete das Team aus Parana den flexiblen Offensivspieler um 4,7 Millionen Euro und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus. Danach folgte der erste große Leistungssprung des 17-jährigen Brasilianers.

In einem halben Jahr brachte es Vitor Roque auf 30 Pflichtspieleinsätze für den Sechsten der brasilianischen Serie A. Unterm Strich stehen dabei sechs Tore und drei Assists. Auch wenn er noch immer häufig eingewechselt wird, gehört Vitor definitiv zum erweiterten Stamm des Teams und wird 2023 aus der ersten Elf wohl kaum wegzudenken sein.

Vitor Roque kann praktisch auf allen Offensivpositionen eingesetzt werden, kommt aber etatmäßig zumeist als Mittelstürmer zum Einsatz. Wichtig für das Spiel seiner Mannschaft sind dabei seine ausweichenden Pendelbewegungen an die Flügel, vor allem auf die linke Seite, von der der beidbeinige Angreifer dann gut zur Mitte zieht. Eigentlich ist sein stärkerer Fuß der linke, aber Roque hat schon jetzt eine enorme Genauigkeit mit dem – so genannten – schwächeren Fuß.

Zudem ist der Stürmer kein Showkicker, sondern äußerst zielgerichtet und geradlinig. Roque weist stets eine enorme Körperspannung auf, ist mit seinen 172cm Körpergröße und seinem niedrigen Körperschwerpunkt häufig nur mit Fouls vom Ball zu trennen. Zudem schließt er mit beiden Beinen sehr genau und scharf ab, kann sich zudem in der Offensive immer wieder gut aus Engen befreien. Einzig das Auge für seine Mitspieler muss Roque noch entwickeln. Häufig wirkt er noch etwas zu überhastet oder zu sehr auf seinen eigenen Vorteil fokussiert. Seine Vertragssituation in Parana ist jedoch eine angenehme und der junge Stürmer kann sich wohl in der Serie A noch in Ruhe weiterentwickeln, ehe es teuer nach Europa geht. Die spanischen Top-Klubs haben ihre Fühler nach dem Teenager jedenfalls schon ausgestreckt…

Starpotential: 8 von 10