400 Millionen Ausstiegsklausel: Vom kroatischen Zweitligaabsteiger nach Barcelona

Auch aus der zweiten kroatischen Liga kann man in der globalisierten und von Analysetools durchzogenen Fußballwelt den Sprung auf die große Bühne schaffen – selbst wenn man dort absteigt. Das bewies jetzt der junge senegalesische Abwehrspieler Mikayil Faye.

Erst im Februar wechselte der 18-jährige Faye vom senegalesischen Ausbildungsklub Diambars FC zum NK Kustosija Zagreb nach Kroatien. Bei Diambars spielten zuvor bereits Kicker wie die späteren Belgien-Legionäre Kara Mbodj (Genk, Anderlecht) und Simon Diédhiou (Gent), der aktuelle Nationalspieler Bamba Dieng (ehemals Marseille, jetzt Lorient) oder Ibrahima Dramé, der mittlerweile für die Young Violets kickt, nachdem er vom LASK nach Europa geholt wurde.

Der 186cm große Linksfuß Mikayil Faye ist aber noch einmal anderes Kaliber. Der Innenverteidiger setzte sich beim kroatischen Zweitligisten Kustosija auf Anhieb durch, absolvierte im Frühjahr 14 Pflichtspiele, erzielte je ein Tor und einen Assist, konnte den Abstieg in die dritte kroatische Liga am Ende aber auch nicht mehr abwenden.

Dennoch wechselte der U17-Nationalspieler nun direkt von Kustosija zum FC Barcelona. Bei den Katalanen ist der Youngster vorerst in der zweiten Mannschaft eingeplant, allerdings erhielt er einen Vierjahresvertrag und soll über kurz oder lang in die Kampfmannschaft von Barca rutschen. Kostenpunkt für den spanischen Meister: 1,5 Millionen Euro. Natürlich ein klarer Rekordtransfer für den kleinen kroatischen Hauptstadtklub, der 2022/23 maximal vor 900 Zuschauern spielte.

Die Ausstiegsklausel im Barcelona-Vertrag von Faye kann sich sehen lassen: Wer den 18-Jährigen wieder von Barca loseisen will, muss laut Vertragsklausel 400 Millionen Euro berappen. Natürlich halten derart hohe Ausstiegsklauseln in der Praxis praktisch nie, aber die Bewertung des Spielers durch den Verein ist natürlich bemerkenswert.

Official, confirmed. Barcelona sign 2004 Senegal centre back Mikayil Faye from NK Kustosija — contract until 2027. 🔵🔴 #FCB

Release clause also confirmed: €400m. pic.twitter.com/jiYWa6zYrm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023